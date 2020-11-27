YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Manisa’daki trafolar sanat eserine dönüştü

Manisa’daki trafolar sanat eserine dönüştü

MANİSA HABERLERİ  | 27.11.2020 17:06 | Son Güncelleme

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Güzelyurt Mahallesi 5789 Sokakta bulunan ve kötü görüntü oluşturan elektrik trafolarını, gerçekleştirdiği çalışmayla kent estetiğine uygun hale getiriyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Güzelyurt Mahallesi 5789 Sokakta bulunan ve kötü görüntü oluşturan elektrik trafolarını, gerçekleştirdiği çalışmayla kent estetiğine uygun hale getiriyor. Yürütülen çalışmayı inceleyen Güzelyurt Mahalle Muhtarı Aynur Tava, trafoların güzel bir görünüme kavuştuğunu ifade ederek, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e teşekkür etti.
Güzelyurt Mahallesi 5789 Sokakta bulunan, elektrik trafoları birer sanat eserine dönüşüyor. Bu kapsamda, Manisa Büyükşehir Belediyesi, trafo duvarlarını özenle boyayarak kent estetiğine uygun hale getiriyor. Yürütülen çalışmaları Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, Güzelyurt Mahalle Muhtarı Aynur Tava ile birlikte inceledi. Trafoların daha önce bakımsız bir görünümde olduğunu ifade eden Güzelyurt Mahalle Muhtarı Aynur Tava, ”Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’ün talimatlarıyla Fen İşleri Dairesi Başkanlığımız tarafından yürütülen çalışmayla trafolar çok güzel bir görünüm kazandı. Tüm ekibe teşekkür ederim.” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Estetik itirafı: 25 yıldır... Estetik itirafı: 25 yıldır...
Deprem anında böyle görüntülendilerDeprem anında böyle görüntülendiler
1/

Manisa Namaz Vakitleri 27 Kasım Cuma

İmsak
06:32
Sabah
07:58
Öğle
13:03
İkindi
15:36
Akşam
17:58
Yatsı
19:19

Manisa Nöbetçi Eczaneler27 Kasım Cuma

Gözdem Eczanesi
Merkez
Havuzlu Eczanesi
Merkez
Simge Eczanesi
Merkez
Yeni Yılmaz Eczanesi
Merkez
Eren Eczanesi
Turgutlu
Kırdar Eczanesi
Turgutlu
Akhisar Eczanesi
Akhisar
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.