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  4. Manisalı gazetecilerden 10 Ocak’ta kitap okuma etkinliği

Manisalı gazetecilerden 10 Ocak’ta kitap okuma etkinliği

MANİSA HABERLERİ  | 10.01.2020 12:24 | Son Güncelleme

Manisa Valisi Ahmet Deniz tarafından 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla düzenlenen kahvaltıda Manisalı gazeteciler kitap okuyarak “Manisa Her Yerde Okuyor” projesine destek verdi.Manisa Valisi Ahmet Deniz, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nde Manisa’da görev yapan yerel ve ulusal basın mensuplarını ağırladı.

Manisa Valisi Ahmet Deniz tarafından 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla düzenlenen kahvaltıda Manisalı gazeteciler kitap okuyarak “Manisa Her Yerde Okuyor” projesine destek verdi.
Manisa Valisi Ahmet Deniz, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nde Manisa’da görev yapan yerel ve ulusal basın mensuplarını ağırladı. Kahvaltılı programda konuşan Manisa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ali Filizkan, 2019 yılının gazeteciler açısından çok kötü geçtiğini ifade ederek, binden fazla gazetenin kapandığını, gazetecilerin işsiz kaldığını vurguladı. Filizkan, Manisa Merkez’de 3 gazete olmak üzere il genelinde 4 gazetenin ve 1 televizyonun yayın hayatına son verdiğini kaydetti.
Manisa Valisi Ahmet Deniz, gazetecilerin bir yandan görevlerini yerinen getirirken, bir yandan da şehrin tanıtımını yaptığını vurguladı, vatandaşlara basın sayesinde daha çabuk ulaştıklarını belirtti. Manisa’nın tarihiyle, kültürüyle, sanayisiyle önemli bir şehir olduğunu belirten Vali Deniz, Manisa’nın Türkiye’nin en gözde şehirlerinden biri olduğunu, ancak Türkiye’nin Manisa’yı yeteri kadar tanımadığını söyledi, görevlerinin Manisa’yı en güzel şekilde tanıtmak olduğunu söyledi.
Birçok alanda başarılı olduklarını ancak eğitimde istenen seviyede olmadıklarının altını çizen Vali Deniz, eğitimde başarıyı yakalamak için projeler geliştirdiklerini ifade etti. Vali Deniz, kitap okuma alışkanlıklarının artırmak için çalıştıklarını, çocukların herhangi bir spor alanıyla ilgilenmesini istedi. Vali Deniz, 32 kütüphanenin ihalesini yaptıklarını aktararak, 200 bin kitabı kütüphanelerle buluşturacaklarını açıkladı.
Programın sonunda Manisalı gazeteciler Vali Deniz tarafından dağıtılan kitapları okuyarak “Manisa Her Yerde Okuyor” projesine destek verdi.
Programa Vali Ahmet Deniz’in yanı sıra Manisa Basın İlan Kurumu Şube Müdürü Yusuf Kahraman, Manisa Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Nagihan Eroğlu, Manisa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ali Filizkan katıldı.

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