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Manisa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı kutlandı

08.09.2022 12:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı kutlandı

MANİSA (AA) - Manisa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki Milli Egemenlik Anıtı önünde gerçekleştirilen törende, çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Manisa'nın kurtuluşuyla ilgili mesajı okundu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, 30 Ağustos 1922'de Türk ordusunun zaferiyle sonuçlanan Büyük Taarruz'un ardından, Fahrettin Altay komutasındaki süvari birliklerinin Manisa'ya ulaştığını ve kentin 8 Eylül'de özgürlüğüne kavuştuğunu söyledi.

Halk oyunları ekibinin gösteri sunduğu törende, Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu tarafından hazırlanan ve Gördesli Makbule'nin şehit oluşunu anlatan oyun sahnelendi.

Fahrettin Altay komutasındaki süvari birliklerini temsilen 30 Ağustos'ta Dumlupınar'dan yola çıkan atlı birlikler, taşıdıkları Türk bayraklarını Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Büyükşehir Belediye Başkanı Ergün ve 1. Komando Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Sebahattin Kalkan'a teslim etti.

Törene MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, AK Parti Manisa milletvekilleri Semra Kaplan Kıvırcık ve Tamer Akkal, Cumhuriyet Başsavcısı Ali Ulvi Yılmaz, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç, Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, protokol üyeleri, askeri erkan, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

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