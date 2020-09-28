Manisa’nın yollarında asfalt mesaisi

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından il genelinde sürdürülen asfalt çalışmaları farklı noktalarda hız kesmeden devam ediyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Akhisar, Kırkağaç ve Alaşehir’de yoıl yapım ve asfalt çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Yol çalışması zeytin üreticisini mutlu etti

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Akhisar ilçesine bağlı Işıkköy, Mecidiye ile Saruhanlı ilçesine bağlı Seyitoba, Gökçeköy, Taşdibi Mahalleri arasında bağlantıyı sağlayan güzergâhta sathi kaplama çalışması gerçekleştiriyor. Zeytin üreticilerinin yoğun olarak kullandığı yolda yapılan çalışma bölge sakinleri tarafından memnuniyetle karşılandı.

Akhisar ilçesine bağlı Işıkköy ve Mecidiye ile Saruhanlı ilçesi Seyitoba, Gökçeköy, Taşdibi Mahalleri arasında bağlantıyı sağlayan güzergahta Manisa Büyükşehir Belediyesi asfalt çalışmasına başladı. Akhisar Muhtarlık İşleri Şube Müdür Vekili Ali Aybars Özbilgin de, 8 kilometrelik güzergahta yapılan yol çalışmasını inceledi. Tarım arazilerinin de yoğun olarak bulunduğu bölgede yapılan çalışmayı üreticiler memnuniyetle karşılayarak, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e teşekkür etti.