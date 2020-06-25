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Manisasporlu yöneticiler Ankara’da temaslarda bulundu

MANİSA HABERLERİ  | 25.06.2020 13:26 | Son Güncelleme

Manisaspor Kulübü Başkanı Murat Yörük ve yöneticiler, Ankara’da bir dizi ziyaretlerde bulundu.Manisaspor Kulüp Başkanı Murat Yörük ve yöneticiler Kadri Güngüler ve Yasin Okay, Ankara’da bir dizi ziyaretlerde bulundu.

Manisaspor Kulübü Başkanı Murat Yörük ve yöneticiler, Ankara’da bir dizi ziyaretlerde bulundu.
Manisaspor Kulüp Başkanı Murat Yörük ve yöneticiler Kadri Güngüler ve Yasin Okay, Ankara’da bir dizi ziyaretlerde bulundu. Ziyaretlerde Kulüp Başkanı Murat Yörük, Manisaspor forması ve Mesir Macunu hediye etti.
Manisaspor Kulüp Başkanı Murat Yörük ve yöneticiler Kadri Güngüler ve Yasin Okay, Ankara’da ilk olarak Manisalı olan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ’ı makamında ziyaret etti. Kulüp Başkanı Murat Yörük ve yöneticiler Kadri Güngüler ve Yasin Okay, Dağ’a isminin yazılı olduğu 45 numaralı Manisaspor forması ve mesir macunu hediye etti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ’ın ardından Manisaspor heyeti sırasıyla Milliyetçi Hareket Partisi Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, AK Parti İzmir Milletvekili eski milli futbolcu Alpay Özalan ve Ülkü Ocakları Eski Genel Başkanı ve MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz’ı ziyaret etti. Kendilerini Ankara’da kabul eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Milliyetçi Hareket Partisi Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan ve Ülkü Ocakları Eski Genel Başkanı ve MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz’a teşekkür eden Kulüp Başkanı Murat Yörük, "Manisasporumuz hakkında fikir alışverişi için Ankara’da bir dizi ziyaretler gerçekleştirdik. Ziyaretlerimiz oldukça olumlu geçti. Manisaspor için herşey güzel olacak. Kendilerine bir kez daha Manisaspor camiası ve şahşım adına teşekkür ediyorum." dedi.

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