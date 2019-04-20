SPOR

Manuel Fernandes'in çılgın maaş talebi

GALATASARAY HABERLERİ  | 20.04.2019 11:45 | Son Güncelleme

Galatasaray ile adı anılan Manuel Fernandes'in senelik 4 milyon Euro garanti ücret istediği kaydedildi.

Manuel Fernandes'in çılgın maaş talebi

Galatasaray ile adı anılan Portekizli yıldız orta oyuncusu Manuel Fernandes'in kulübü Lokomotiv Moskova'dan yıllık 4 milyon Euro garanti para istediği öğrenildi.

Rus basını, Lokomotiv Moskova'nın sezon sonunda bitecek sözleşmesini uzatmayacağını açıkladığı Portekizli oyuncunun, senelik 4 milyon Euro garanti ücret istediğini aktardı. Lokomotiv Moskova, yıllık 4 milyon Euro isteyen Fernandes'e 'ret' yanıtı verdi. Şimdi gözler Galatasaray'da.

Yok böyle seyahat fotoğrafı! Selfie yerine bakın ne yaptıYok böyle seyahat fotoğrafı! Selfie yerine bakın ne yaptı
Linnes dalya diyecekLinnes dalya diyecek
G.Saray'dan yeni VAR talebi! Belge yayınladılarG.Saray'dan yeni VAR talebi! Belge yayınladılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
manuel fernandes Galatasaray lokomotiv moskova Spor Toto Süpe Lig

En Çok Okunan Haberler

Irak sınırından kahreden haber: 4 asker şehit!

Irak sınırından kahreden haber: 4 asker şehit!

Seksenler dizisi devam mı edecek? Flaş açıklama

Seksenler dizisi devam mı edecek? Flaş açıklama

VAR'sız puan durumu güncellendi! İşte yeni sıralama

VAR'sız puan durumu güncellendi! İşte yeni sıralama

Cocu'dan dikkat çeken F.Bahçe itirafı!

Cocu'dan dikkat çeken F.Bahçe itirafı!

Yılın transfer bombası patladı!

Yılın transfer bombası patladı!

Volkan Demirel'den Hasan Şaş açıklaması!

Volkan Demirel'den Hasan Şaş açıklaması!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Galatasaray taraftarını heyecanlandıran transfer açıklaması

Galatasaray taraftarını heyecanlandıran transfer açıklaması

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Galatasaray, Beşiktaş'ın yıldızıyla anlaştı

Galatasaray, Beşiktaş'ın yıldızıyla anlaştı

G.Saray'ın yıldızına devlet yasal işlem başlattı!

G.Saray'ın yıldızına devlet yasal işlem başlattı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Manuel Fernandes'in çılgın maaş talebi

Fernandes'ten çılgın istek

Martin Linnes Galatasaray'da 100. maçına çıkıyor

Linnes dalya diyecek

Galatasaray VAR kayıtlarının açıklaması için bir bildiri daha yayınladı

G.Saray'dan yeni VAR talebi! Belge yayınladılar

G.Saray'dan Gümüşdağ'a olay yanıt!

G.Saray'dan Gümüşdağ'a olay yanıt!

Altaylı Ulaş, Galatasaray'ın radarında

Galatasaray'dan sürpriz transfer

Galatasaraylı futbolcu Ryan Donk'tan Jailson paylaşımı

Ryan Donk'tan olay paylaşım

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.