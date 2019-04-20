Manuel Fernandes'in çılgın maaş talebi

Galatasaray ile adı anılan Portekizli yıldız orta oyuncusu Manuel Fernandes'in kulübü Lokomotiv Moskova'dan yıllık 4 milyon Euro garanti para istediği öğrenildi.
Rus basını, Lokomotiv Moskova'nın sezon sonunda bitecek sözleşmesini uzatmayacağını açıkladığı Portekizli oyuncunun, senelik 4 milyon Euro garanti ücret istediğini aktardı. Lokomotiv Moskova, yıllık 4 milyon Euro isteyen Fernandes'e 'ret' yanıtı verdi. Şimdi gözler Galatasaray'da.
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