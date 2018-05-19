SPOR

Manuel Fernandes yeniden Beşiktaş'ın gündemde

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 19.05.2018 11:12 | Son Güncelleme

Lokomotiv Moskova forması ile bu sezon Rusya Ligi’nde şampiyonluğa ulaşan Manuel Fernandes, yeniden Beşiktaş'ın gündeminde.

Manuel Fernandes yeniden Beşiktaş'ın gündemde

Lokomotiv Moskova forması ile bu sezon Rusya Ligi’nde şampiyonluğa ulaşan Manuel Fernandes, eski kulübü Beşiktaş’a geri dönmek istediğini menaceri aracılığıyla yönetime ilettiği öne sürüldü. Moskova ekibi ile sözleşmesi sona eren Fernandes’in yeni kontrat imzalamak için Beşiktaş’tan gelecek haberi beklediği de edinilen bilgiler arasında yer alıyor. (FANATİK)

PARTNERCansu Taşkın tatil sezonunu Alaçatı'da açtıCansu Taşkın tatil sezonunu Alaçatı'da açtı
Pepe için sürpriz teklif! 37 milyon...Pepe için sürpriz teklif! 37 milyon...
Beşiktaş için flaş Mario Mandzukic iddiası!Beşiktaş için flaş Mario Mandzukic iddiası!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
lokomotiv moskova Beşiktaş manuel fernandes

En Çok Okunan Haberler

Abdullah Gül'ün eski danışmanından şok iddialar: Susturun şunu!

Abdullah Gül'ün eski danışmanından şok iddialar: Susturun şunu!

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin en yeni anket! Hangi partinin ne kadar oyu var?

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin en yeni anket! Hangi partinin ne kadar oyu var?

Fenerbahçe'de şok istifa

Fenerbahçe'de şok istifa

Trabzonspor, Burak Yılmaz için Beşiktaş'tan 3.5 milyon Euro istedi

Trabzonspor, Burak Yılmaz için Beşiktaş'tan 3.5 milyon Euro istedi

Beşiktaş için flaş Mario Mandzukic iddiası!

Beşiktaş için flaş Mario Mandzukic iddiası!

Menajeri, Beşiktaş'ın Bilal Başacıkoğlu'yla ilgilendiğini doğruladı

Menajeri, Beşiktaş'ın Bilal Başacıkoğlu'yla ilgilendiğini doğruladı

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ryan Babel resti çekti

Ryan Babel resti çekti

Beşiktaş'ın transferde Medel planı

Beşiktaş'ın transferde Medel planı

Manuel Fernandes yeniden Beşiktaş'ın gündemde

Manuel Fernandes yeniden Beşiktaş'ın gündemde

Pepe için sürpriz teklif! 37 milyon...

Pepe için sürpriz teklif! 37 milyon...

Beşiktaş için flaş Mario Mandzukic iddiası!

Beşiktaş için flaş Mario Mandzukic iddiası!

Mehmet Aslantuğ, Beşiktaş'ın efsane başkanı Süleyman Seba'yı canlandıracak

Mehmet Aslantuğ, Beşiktaş'ın efsane başkanı Süleyman Seba'yı canlandıracak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.