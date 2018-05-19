Manuel Fernandes yeniden Beşiktaş'ın gündemde

Lokomotiv Moskova forması ile bu sezon Rusya Ligi’nde şampiyonluğa ulaşan Manuel Fernandes, eski kulübü Beşiktaş’a geri dönmek istediğini menaceri aracılığıyla yönetime ilettiği öne sürüldü. Moskova ekibi ile sözleşmesi sona eren Fernandes’in yeni kontrat imzalamak için Beşiktaş’tan gelecek haberi beklediği de edinilen bilgiler arasında yer alıyor. (FANATİK)

