SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Almanya
  4. Manuel Neuer şampiyonluk kupasıyla antrenman yaptı

Manuel Neuer şampiyonluk kupasıyla antrenman yaptı

ALMANYA HABERLERİ  | 28.06.2020 17:32 | Son Güncelleme

Bayern Münih’in Alman file bekçisi Manuel Neuer, şampiyonluk kupasıyla bugün antrenman yaptı. Neuer’in kupa ile idmanın görüntüleri büyük ilgi gördü.

Manuel Neuer şampiyonluk kupasıyla antrenman yaptı

Almanya Bundesliga dün oynanan 34’üncü hafta maçlarıyla sona erdi. Daha önceki haftalarda şampiyonluğunu ilan eden Bayern Münih, şampiyonluk kupasını aldı. Münih'e ekibiyle 8’inci şampiyonluğunu yaşayan 34 yaşındaki kaleci Manuel Neuer, bugün şampiyonluk kupasıyla salonda antrenman yaptı.

2eb9ed59c87dddfce3a8da57d920bfeb

Alman file bekçisi, kupayla yaptığı idmanın görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. Neuer’in şampiyonluk coşkusu, kısa süre içinde büyük ses getirdi. Alman file bekçisinin antrenman yaptığı sırada, arka planda takım arkadaşlarının gülüşme sesleri de videoya yansıdı.

ca252e3a3eeb4c3e109db9b73f5b3b3d


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERTuan Tunalı sevgilisiyle tatildeTuan Tunalı sevgilisiyle tatilde
Dev kulüp peşinde...Dev kulüp peşinde...
En güzel Galatasaray marşlarının sözleriEn güzel Galatasaray marşlarının sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sınava giden genç kıza ceza şoku

Sınava giden genç kıza ceza şoku

Yeni aşkıyla arasında 42 yaş fark var!

Yeni aşkıyla arasında 42 yaş fark var!

Eski Fenerbahçeli yıldız futbolcu koronavirüse yakalandı

Eski Fenerbahçeli yıldız futbolcu koronavirüse yakalandı

Emre Belözoğlu gözyaşlarını tutamadı

Emre Belözoğlu gözyaşlarını tutamadı

Galatasaray'da yeni kaleci bombası

Galatasaray'da yeni kaleci bombası

G.Saray ve transfer sözleri

G.Saray ve transfer sözleri

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Taraftar küfretti, Alanyaspor sansürsüz paylaştı!

Taraftar küfretti, Alanyaspor sansürsüz paylaştı!

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Timo Werner'in yeni takımı belli oldu

Timo Werner'in yeni takımı belli oldu

Bundesliga'yı karıştıran pankartın nedeni ne?

Bundesliga'yı karıştıran pankartın nedeni ne?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Manuel Neuer şampiyonluk kupasıyla antrenman yaptı

Şampiyonluk kupasıyla antrenman yaptı

Kaan Ayhan ve Kenan Karaman’ın takımı küme düştü

Kaan Ayhan ve Kenan Karaman küme düştü

Achraf Hakimi, 40 milyon euroya Inter'e transfer oluyor

Dev kulüp peşinde...

Max Kruse'den flaş Stuttgart paylaşımı

Max Kruse'den flaş paylaşım! Transfer....

Erol Bulut paylaşımındaki Fatih Terim gerçeği ortaya çıktı

Erol Bulut paylaşımındaki Fatih Terim gerçeği ortaya çıktı

Borussia Dortmund'da kaleci Roman Bürki'nin sözleşmesi uzatıldı

Bürki'nin sözleşmesi uzatıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.