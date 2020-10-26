Manyas Kaymakamı Kaya’dan korona virüs denetimi

Manyas’ta İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeler doğrultusunda Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında denetimler aralıksız devam ediyor.

Manyas Kaymakamı Muhammed Kaya, beraberinde İlçe Emniyet Amiri Enes Dündar ve İlçe Jandarma komutanı Yüzbaşı Erdinç Boztepe ile birlikte maske, mesafe ve hijyen denetimlerine devam ediyor. Kaymakam Kaya, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu yerlerde sosyal mesafe, maske ve hijyen konusunda denetim gerçekleştirdi.

Manyas merkezindeki esnaflara yapılan denetimlerin yanı sıra ilçe pazarını ve Manyas’ın kırsal Yeniköy Mahallesinde bulunan özel bir salça ve konserve işletmesini de denetleyen Manyas Kaymakamı Muhammed Kaya, tedbirlere uymanın bir vatandaşlık görevi ve toplumsal bir sorumluluk olduğunu, herkesin önce kendinden başlayarak iş yerini ve çevresini denetlemesi gerektiğini, vatandaşlarımızın tespit ettiği ihlalleri Hayat Eve Sığar programı veya ALO 112 üzerinden bildirmesini istedi.

Salgının Balıkesir genelinde artışa geçtiğini ve topyekûn bir mücadelenin şart olduğunu ifade eden Manyas Kaymakamı Muhammed Kaya, gerekli uyarıları yaparak kurallara uymayan esnaf ve vatandaşlara cezai işlem uygulandı.

