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Maradona, beyindeki bir pıhtı nedeniyle acil ameliyat olacak

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 03.11.2020 22:15 | Son Güncelleme

Arjantin'in ve dünya futbolunun önemli isimlerinden Diego Maradona'nın beynindeki bir damarda pıhtı meydana geldi ve ameliyat kararı verildi.

Maradona, beyindeki bir pıhtı nedeniyle acil ameliyat olacak

Dünya futbolunun efsanesi Diego Maradona, beyindeki bir pıhtı nedeniyle acil ameliyat olacak.

60 yaşındaki Maradona anemi ve depresyon nedeniyle hastaneye kabul edildi. Ancak Maradona'nın beynin damarında pıhtı nedeniyle acil ameliyata alınmasına karar verildi.

Geçen Cuma 60 yaşına giren Maradona, takımı Club de Gimnasia y Esgrima La Plata'nın Patronato'ya karşı oynadığı maçta kulübede yer aldı ancak maç başlar başlamaz stadyumdan ayrıldı. Maradona'nın stattan ayrılmasının ardından yardımcı antrenör Sebastien Mendez takımın başına geçti ve Arjantinli efsanenin öğrencileri maçı 3-0 kazandı.

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