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Maradona istifa ettikten iki gün sonra görevine döndü

FUTBOL HABERLERİ  | 22.11.2019 19:20 | Son Güncelleme

Arjantin'in efsane futbolcularından Diego Armando Maradona, iki gün önce teknik direktörlüğünden istifa ettiğini duyurduğu Gimnasia takımında, görevine devam edeceğini açıkladı.

Maradona istifa ettikten iki gün sonra görevine döndü

Maradona, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, Arjantin ekibindeki durumuna ilişkin bilgi verdi.

Futbolculara ve taraftarlara teşekkür eden Maradona, "Gimnasia'nın teknik direktörlüğüne devam edeceğimi açıklamaktan mutluluk duyuyorum" ifadesini kullandı.

Gimnasia'da eylül ayında göreve başlayan Maradona, 2 gün önce sosyal medya hesabından, istifa ettiğini açıklamıştı.

Takımın başında 8 maça çıkan Maradona, 3 galibiyet gördü.

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Anahtar Kelimeler:
Arjantin diego armando maradona gimnasia teknik direktör

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
başaramadin geri dur biz seni efsane Maradona olarak hatirlamak istiyoruz .
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