Maradona istifa ettikten iki gün sonra görevine döndü

Maradona, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, Arjantin ekibindeki durumuna ilişkin bilgi verdi.
Futbolculara ve taraftarlara teşekkür eden Maradona, "Gimnasia'nın teknik direktörlüğüne devam edeceğimi açıklamaktan mutluluk duyuyorum" ifadesini kullandı.
Gimnasia'da eylül ayında göreve başlayan Maradona, 2 gün önce sosyal medya hesabından, istifa ettiğini açıklamıştı.
Takımın başında 8 maça çıkan Maradona, 3 galibiyet gördü.
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