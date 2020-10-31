Marcao'dan sakatlık açıklaması!

"Ligin başındaki performansımıza ve şimdikine bakarsak tabii lig başındaki gibi oynamıyoruz." diyen başaralı oyuncu, "Buradan da pozitif şeyler çıkarmamız gerekiyor. Her geçen hafta üzerine koyarak ve daha iyi oynamamız gerekiyor." dedi.

Sakatlığı konusundaki soruyu ise Brezilyalı, "Şu an net bir şey söyleyemiyorum. Umarım kötü bir şey yoktur. MR'ın sonucuna göre kulübüm gerekli bilgi verir. Maçtan daha önemlisi İzmir'deki deprem. Takım olarak çok çok üzüldük. Takım olarak tüm dualarımız İzmir ile birlikte" sözleriyle yanıtladı.

