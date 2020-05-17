Marcao'nun yeni imajı Neymar'a benzetildi

Galatasaray'da antrenmanlar yeniden başladı ve teknik direktör Fatih Terim yönetiminde çalışmalar sürüyor. Sarı-kırmızılı takımda Brezilyalı stoper Marcao yeni imajıyla sahalara dönerken, sosyal medyada gündem oldu. "Neymar Galatasaray Antrenmanında" hashtagi ile sosyal medyada gündem olan Marcao ile ilgili birçok tweet atıldı.
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