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Marcao'nun yeni imajı Neymar'a benzetildi

GALATASARAY HABERLERİ  | 17.05.2020 21:55 | Son Güncelleme

Türkiye Futbol Federasyonu, koronavirüs nedeniyle ertelenen Süper Lig'in 12 Haziran'da başlayacağını açıkladı ve Galatasaray'da hazırlıklar yeniden başladı. Sarı-kırmızılı takımın yıldız stoperi Marcao'nun yeni stili dikkat çekerken, Galasaray taraftarı sosyal medyada 'Neymar' benzetmesi yaptı.

Marcao'nun yeni imajı Neymar'a benzetildi

Galatasaray'da antrenmanlar yeniden başladı ve teknik direktör Fatih Terim yönetiminde çalışmalar sürüyor. Sarı-kırmızılı takımda Brezilyalı stoper Marcao yeni imajıyla sahalara dönerken, sosyal medyada gündem oldu. "Neymar Galatasaray Antrenmanında" hashtagi ile sosyal medyada gündem olan Marcao ile ilgili birçok tweet atıldı.

İŞTE O TWEETLER

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
neymarin posterini alirlar 40 yasinda olsa dahi
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