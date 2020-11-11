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Marcao'ya yeni bir talip çıktı!

GALATASARAY HABERLERİ  | 11.11.2020 10:11 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın savunma oyuncusu Marcao'ya yeni bir talip çıktı. Sezon başında adı birçok kulüple anılan yıldız isme bu kez Alman ekibi RB Leipzig talip oldu. İşte ayrıntılar...

Marcao'ya yeni bir talip çıktı!

Sezon başında AS Roma'nın ısrarla istediği ancak son anda transferi gerçekleşmeyen Marcao için bu kez de RB Leipzig'in devreye girdi.

Son olarak Trabzonspor'da oynayan Alexander Sörloth'u transfer eden Alman ekibinin, Upamecano ve Klostermann'ın yokluğunda Marcao'nun transferiyle ilgilendiği ortaya çıktı.

Leipzig adına sarı-kırmızılı yönetimle temas kuran Türk asıllı menajer, Marcao'nun şartlarını sordu.

Sezon başında AS Roma'dan 15 milyon euro isteyen Galatasaraylı yöneticiler gurbetçi menajere benzer bir rakam düşündüklerini ilettiler.

Ayrıca Leipzig bu rakamı vermeye hazır ise görüşme yapılabileceği mesajını verdiler. (Sporx)

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