Marcao'ya yeni bir talip çıktı!

Sezon başında AS Roma'nın ısrarla istediği ancak son anda transferi gerçekleşmeyen Marcao için bu kez de RB Leipzig'in devreye girdi.
Son olarak Trabzonspor'da oynayan Alexander Sörloth'u transfer eden Alman ekibinin, Upamecano ve Klostermann'ın yokluğunda Marcao'nun transferiyle ilgilendiği ortaya çıktı.
Leipzig adına sarı-kırmızılı yönetimle temas kuran Türk asıllı menajer, Marcao'nun şartlarını sordu.
Sezon başında AS Roma'dan 15 milyon euro isteyen Galatasaraylı yöneticiler gurbetçi menajere benzer bir rakam düşündüklerini ilettiler.
Ayrıca Leipzig bu rakamı vermeye hazır ise görüşme yapılabileceği mesajını verdiler. (Sporx)
Lazio'ya şok sahtekarlık suçlaması!
''İyi bir başkan olamadığımı biliyorum''
Abdullah Avcı, Trabzon'a geldi
''Fatih Terim artık kötü bir teknik direktör''
Alexander Sörloth için transfer bombası!
Ersin Destanoğlu PFDK'ya sevk edildi
Fenerbahçe'den Ocak bombası! Dünya yıldızı...
Trabzonspor'a yakışır şekilde oynayacağız
Beşiktaş'tan Welinton açıklaması
Yılmaz Vural kulağını göstererek: Bir tek burası kaldı...
Vedat Muriqi'ye şok tepki: 'Burası Fenerbahçe değil...'
İşte Melo'nun sahalardan uzak kalacağı süre
"Futbolda şike kumpası" davasında flaş itiraf!
Okuyucu Yorumları 0 yorum