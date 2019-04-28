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Marco Paixao 1. Lig tarihine geçti

FUTBOL HABERLERİ  | 28.04.2019 14:46 | Son Güncelleme

Altay formasıyla 25 gole ulaşan Portekizli oyuncu Marco Paixao, Spor Toto 1. Lig tarihinde "bir sezonda en fazla skor üreten yabancı oyuncu" unvanını ele geçirdi.

Marco Paixao 1. Lig tarihine geçti

Spor Toto 1. Lig'de Altay formasıyla 25 gole ulaşan Portekizli Marco Filipe Lopes Paixao, lig tarihinde "bir sezonda en fazla skor üreten yabancı oyuncu" unvanını ele geçirdi. Sezon başında Polonya'nın Lechia Gdansk takımından Altay'a transfer olan Paixao, bu sezon attığı gollerle takımına büyük katkı verdi. Dün Altınordu karşısında bir gol daha bulan Paixao, bu sezon 25. kez rakip ağları havalandırmayı başardı. Ligde forma giydiği 30 maçın 20'sinde gol sevinci yaşayan Paixao, ilk yarıda siyah-beyazlı ekibin 5-0 kazandığı İstanbulspor karşılaşmasında 3 gol birden atmıştı.

LİGİN EN GOLCÜ YABANCI OYUNCUSU

Paixao, 1. Lig'de 2008-2009'dan beri uygulanan yabancı futbolcu statüsünde "bir sezonda en fazla gol atan oyuncu" unvanını, 2016-2017'de Adana Demirspor formasıyla 24 gol atan Mickael Pote'den devraldı.

Lig geçmişinde Orduspor adına Bruno 21, Çaykur Rizesporlu Braian Samudio da 20 gol kaydetmişti. Portekizli golcü, 2013-2014'te Polonya'da Slask Wroclaw takımıyla 37 lig maçında 21 gol atmıştı.

EN GOLCÜ TANER DEMİRBAŞ

2002-2003'ten beri 18 takımla oynanan ligde, "bir sezonda en fazla gol atan oyuncu" unvanı Taner Demirbaş'a ait. Malatyaspor formasıyla 2006-2007 sezonunda 27 kez rakip ağları havalandıran Taner Demirbaş, gol kralı olmuştu. Paixao, kalan 3 maçta 3 gol daha attığı takdirde, Taner Demirbaş'ı da geride bırakacak.

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altay Marco Paixao Spor Toto 1. Lig

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