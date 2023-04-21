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Mardin Valisi Demirtaş görevi başındaki personel ve afetzedelerle bayramlaştı

21.04.2023 13:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, bayramda görevi başındaki personeli ve kentteki yurtlarda kalan depremzedeleri ziyaret ederek, bayramlarını kutladı.

Vali Mahmut Demirtaş, 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Hikmet Yokarıbaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İdris Tataroğlu ve İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut ile birlikte Mardin Garnizon Şehitliği’ni ziyaret etti. Irak’ın Gara bölgesinde terör örgütü PKK tarafından şehit edilen polis memuru Vedat Kaya’nın kabrini de ziyaret eden Demirtaş, vatan uğruna canlarını feda eden şehitler için dua ederek, şehidin mezarına karanfil bıraktı. Demirtaş ve beraberindekiler daha sonra İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı Komanda Taburu ile kentteki uygulama noktalarındaki güvenlik güçlerini ve itfaiye erlerini ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

Vali Demirtaş, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenerek Artuklu Kız Öğrenci Yurdu’nda misafir edilen depremzedelerin de bayramlarını kutlayarak, bir süre sohbet edip taleplerini dinledi. Mardin-Diyarbakır karayolundaki uygulama noktasında açıklama yapan Demirtaş, vatandaşların daha rahat ve huzurlu bir bayram geçirmesi için gerekli tüm tedbirlerin alındığını söyledi. Güvenliğin ve asayişin sağlanmasında kent genelinde 6 binin üzerinde güvenlik personelinin görevlendirildiğini belirten Vali Demirtaş, "İnşallah çok huzurlu bir bayram geçireceğimize inanıyorum. Arkadaşlarımız trafik konusunda olsun, sağlık konusunda olsun, asayiş konusunda olsun tedbirleri tamamen aldılar" ifadelerini kullandı.

Sürücülere dikkatli olmaları ve kurallara uymaları konusunda çağrıda bulunan Demirtaş, trafik denetimlerinin sıklaştırıldığının altını çizdi. Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle bu yıl hem Ramazan’ı hem de bayramı buruk bir şekilde karşıladıklarını belirterek, depremde hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara şifa dileyen Demirtaş, "Devlet-millet kaynaşmasıyla inşallah bu süreci Cumhurbaşkanımızın liderliğinde en güzel şekilde atlatacağız" dedi.
Vali Demirtaş ve beraberindekiler, daha sonra şehit aileleri ve gazileri ziyaret etti.

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