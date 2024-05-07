YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mardin
  4. Mardin’de 2024 sezonunun ilk arpa hasadı yapıldı

Mardin’de 2024 sezonunun ilk arpa hasadı yapıldı

İHA İHA
07.05.2024 12:10
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güneydoğu Anadolu Bölgesinin önde gelen hububat merkezlerinden Mardin’de arpa hasadına başlandı.

Kurum tarım arazisinden elde edilen verim çiftçinin yüzünü güldürdü.
Kızıltepe ilçesinin kırsal Örencik Mahallesinde, çiftçi Eyüp Topçul, yağışlı bir sezonun ardından kuru tarım arazisinde bu yıl dönüm başına 400 kilogram arpa üretti. Hububat Ticaret Merkezi müzayede salonunda satışa sunulan 45 dönümden hasat edilen yaklaşık 16 ton arpa, zahireci esnafı Seyhan Erat tarafından ilk ürün olması dolayısıyla sembolik bir fiyatla tonu 10 bin 300 liradan satın alındı. İlk üretimi yapan çiftçi Eyüp Topçul’a, Zahireciler Derneği Başkanı Mehmet Şerif Öter tarafından 24 ayar altın hediye edildi.

"SON 25-30 YILIN EN VERİMLİ HASAT YILI OLARAK GÖRÜYORUZ"

Zahireciler Derneği Başkanı Mehmet Şerif Öter, Mardin Ovası’nda kuru alanda üretilen arpada verimin çok iyi olduğunu belirtti. Öter, "Bugün 7 Mayıs ilk arpa hasadı Mardin’in Kızıltepe ilçesinde Örencik köyünde hasadı yapıldı. Bu sene müzayede salonumuza geldi. Yaklaşık 16 ton, 45 dönüme böldüğümüz zaman yaklaşık 400 kilo vermiş. İlk arpa olması nedeniyle son 25-30 yılın en verimli hasat yılı olarak görüyoruz. Ayrıca arpanın kuru, temiz olması ve kaliteli olması ilk ürün çıktığı zaman çiftçilerimiz bu sektörde olan herkes ilk ürün iyiyse gelecek ürünün müjdecisi olarak görür. İlk ürün iyiydi fiyatı da 10 bin 300’e müzayede salonumuzda satıldı. İlk ürün olması sebebiyle çiftçimize biraz katkı olsun, ödüllendirme anlamında olsun diye yüzde 25 daha fazla satışını gerçekleştirdik" dedi.
İlk ürünü ürettiği için mutlu olduğunu kaydeden çiftçi Eyüp Topçul’a, "Arazim 45 dönümlük bir alanda ortalama 16 ton ürün elde ettik" diye konuştu.

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çanakkale’de öğrenciler trafik kurallarını uygulamalı olarak öğrendiÇanakkale’de öğrenciler trafik kurallarını uygulamalı olarak öğrendi
Yapay zeka ile diş muayenesi ilk kez Eskişehir’de uygulanmaya başlandıYapay zeka ile diş muayenesi ilk kez Eskişehir’de uygulanmaya başlandı
Selçuklu mezarlığında define arayan 3 kişi fotokapana yakalandıSelçuklu mezarlığında define arayan 3 kişi fotokapana yakalandı
Anahtar Kelimeler:
Mardin

Mardin Namaz Vakitleri 8 Mayıs Çarşamba

İmsak
03:34
Sabah
05:08
Öğle
12:19
İkindi
16:06
Akşam
19:20
Yatsı
20:47
Mardin ECZANELER
Mardin ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Her adımda rahatlık ve tarz! Spor ayakkabılarda büyük indirim

Her adımda rahatlık ve tarz! Spor ayakkabılarda büyük indirim

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

"Tek fiyatına iki çift aldım!" Crocs terliklerdeki indirimleri kaçırmayın

"Tek fiyatına iki çift aldım!" Crocs terliklerdeki indirimleri kaçırmayın

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.