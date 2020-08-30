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Mardin’de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları

MARDİN HABERLERİ  | 30.08.2020 12:27 | Son Güncelleme

Mardin’de 30 Ağustos Zafer Bayramının 98’inci yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı.30 Ağustos Zafer Bayramının 98’inci yıl dönümü, yurt genelinde olduğu gibi Mardin’de de kutlandı.

Mardin’de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları

Mardin’de 30 Ağustos Zafer Bayramının 98’inci yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı.
30 Ağustos Zafer Bayramının 98’inci yıl dönümü, yurt genelinde olduğu gibi Mardin’de de kutlandı. Korona virüs tedbirlerinin alındığı kutlamaya katılanlar maske ve sosyal mesafe kuralına uydu. Hükümet Konağı binasında düzenlenen tören, Atatürk anıtına çelenk sunulması ile başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından bayraklar göndere çekildi.
Programa Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, askeri erkan, kamu kurum müdürleri, STK temsilcileri katıldı.

Mardin’de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları

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Mardin Namaz Vakitleri 30 Ağustos Pazar

İmsak
04:14
Sabah
05:39
Öğle
12:23
İkindi
16:02
Akşam
18:56
Yatsı
20:15

Mardin Nöbetçi Eczaneler30 Ağustos Pazar

İlhan Eczanesi
Artuklu
Gündüz Eczanesi
Dargecit
Rozerin Eczanesi
Derik
Müftüoğlu Eczanesi
Kiziltepe
Tutal Eczanesi
Kiziltepe
Mazıdağı Eczanesi
Mazidagi
Midyat Eczanesi
Midyat
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