YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mardin
  4. Mardin’de 65 yaş ve üstü vatandaşlara getirilen sokağa çıkma kısıtlaması esnetildi

Mardin’de 65 yaş ve üstü vatandaşlara getirilen sokağa çıkma kısıtlaması esnetildi

MARDİN HABERLERİ  | 17.08.2020 13:39 | Son Güncelleme

Mardin’de korona virüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü vatandaşlara getirilen sokağa çıkma kısıtlaması esnetildi.Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, İçişleri İller İdaresi Genel Müdürlüğünün ’65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın sokağa çıkma kısıtlamaları hakkında’ konulu genelgesi çerçevesinde gerekli tedbirleri kararlaştırmak için, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 26.

Mardin’de korona virüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü vatandaşlara getirilen sokağa çıkma kısıtlaması esnetildi.
Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, İçişleri İller İdaresi Genel Müdürlüğünün ’65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın sokağa çıkma kısıtlamaları hakkında’ konulu genelgesi çerçevesinde gerekli tedbirleri kararlaştırmak için, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 26. maddesine istinaden Vali Mahmut Demirtaş başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda 65 yaş ve üstü vatandaşlara getirilen sokağa çıkma kısıtlamasının esnetildiği duyuruldu. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Korana virüs salgını ile mücadele kapsamında; 22 Mart 2020 tarihli ve 5762 sayılı (a) genelgesi ile risk grubunda yer alan 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlarımızın sağlığını korumak amacıyla sokağa çıkma ve ikametten ayrılma kısıtlaması getirilmiş, 10 Haziran 2020 tarihli ve 9138 sayılı (b) genelgesi ile söz konusu kısıtlama esnetilerek her gün 10.00 ile 20.00 arasında sokağa çıkabilmelerine karar verilmiştir" denildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kuryenin şakası canından ediyordu!Kuryenin şakası canından ediyordu!
HDP'li başkan tutuklandı!HDP'li başkan tutuklandı!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Mardin Namaz Vakitleri 17 Ağustos Pazartesi

İmsak
03:59
Sabah
05:28
Öğle
12:26
İkindi
16:10
Akşam
19:14
Yatsı
20:37

Mardin Nöbetçi Eczaneler17 Ağustos Pazartesi

Mardin Eczanesi
Artuklu
Çınarbaş Eczanesi
Yesilli
Yavuz Eczanesi
Savur
Özdemir Eczanesi
Omerli
Lokman Hekim Eczanesi
Nusaybin
Yavuzlar Eczanesi
Midyat
Özkan Eczanesi
Mazidagi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Mardin’de vaka sayısı artış gösterdi, güvenlik güçleri denetimleri sıkılaştırdı

Mardin’de vaka sayısı artış gösterdi, güvenlik güçleri denetimleri sıkılaştırdı

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.