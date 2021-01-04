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Mardin’de 80 saatlik kısıtlama sona erdi, yoğunluk başladı

MARDİN HABERLERİ  | 04.01.2021 11:45 | Son Güncelleme

Korona virüs tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde hafta sonu uygulanan 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi.

Korona virüs tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde hafta sonu uygulanan 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi. Kısıtlamanın sona ermesinin ardından Mardin’de yoğunluk başladı.
Korona virüs tedbirleri kapsamında 31 Aralık Perşembe günü saat 21.00’dan 4 Ocak Pazartesi sabah saat 05.00’a kadar sokağa çıkma kısıtlaması ilan edilmişti. Yılbaşını da içine alan 80 saatlik kısıtlama bugün saat 05.00 itibari sona erdi.
Kısıtlamanın sona ermesinin ardından Mardin’de insan ve araç trafiğinde yoğunluk yaşandı. Dükkan sahipleri kepenklerini açıp hazırlıklarını yaparken vatandaşların da korona virüs tedbirlerini alarak işlerini yaptığı görüldü.

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Mardin Namaz Vakitleri 4 Ocak Pazartesi

İmsak
05:58
Sabah
07:25
Öğle
12:27
İkindi
14:58
Akşam
17:19
Yatsı
18:40

Mardin Nöbetçi Eczaneler 4 Ocak Pazartesi

Bal Eczanesi
Artuklu
Keskin Eczanesi
Dargecit
Sayılır Eczanesi
Derik
Erdem Eczanesi
Kiziltepe
Ünal Eczanesi
Kiziltepe
İpek Eczanesi
Mazidagi
Furkan Eczanesi
Midyat
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