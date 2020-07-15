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Mardin’de de 15 Temmuz şehitleri unutulmadı

MARDİN HABERLERİ  | 15.07.2020 17:22 | Son Güncelleme

Mardin’de 15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit olan vatandaşlar çeşitli etkinliklerle anıldı.Garnizon Komutanlığı Selen Kışlası şehitlik Anıtında saygı duruşu ile başlayan programda İstiklal Marşı ve Kur’an-ı Kerim tilaveti okunduktan sonra şehitler için dualar edildi.

Mardin’de 15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit olan vatandaşlar çeşitli etkinliklerle anıldı.
Garnizon Komutanlığı Selen Kışlası şehitlik Anıtında saygı duruşu ile başlayan programda İstiklal Marşı ve Kur’an-ı Kerim tilaveti okunduktan sonra şehitler için dualar edildi. Daha sonra Atatürk Kültür Merkezi Vali Kılıçlar salonunda saygı duruşuyla başlayan program İstiklal Marşı ve Fetih suresinin okunması ile devam etti. İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan 15 Temmuz ile ile ilgi slayt seyredildi. Son olarak da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününde darbe girişimi sırasında yaşananlar ile ilgili kısa film gösterildikten sonra milli birlik duygusunu vurgulama konulu panel düzenlendi.
Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, burada yaptığı konuşmada darbelerin toplumsal hafızalarda gözardı edilmeyecek yer tuttuğunu söyledi. Rektör Özcoşar, "Yakın tarihimiz demokrasi kültürünün yok sayılarak, demokratik kazanımların askeri vesayetle bir anda yerle yeksan edildiği örneklerle dolu. Tüm bu örneklerle darbe ortamının yol açtığı gerilim, güvensizlik, kaos, anomali hali, iktisadi sıkıntılar, tek tip insan modeli oluşturma çabası ve tüm bunlarla birlikte demokratik hakların ortadan kalkması ile sonuçlanan travmatik bir psiko-sosyolojik deneyimden bahsedebiliriz. Az buçuk herkesin her kesimin bir darbe hikayesinin olduğu bir toplumuz sonuçta" dedi.

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İkindi
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Akşam
19:45
Yatsı
21:19

Mardin Nöbetçi Eczaneler15 Temmuz Çarşamba

Çalım Eczanesi
Artuklu
Temo Eczanesi
Artuklu
Çınarbaş Eczanesi
Yesilli
Yavuz Eczanesi
Savur
Özdemir Eczanesi
Omerli
Cihan Eczanesi
Nusaybin
Ay Eczanesi
Midyat
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