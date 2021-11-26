Mardin'de DİKA'nın düzenlediği "Girişimcilik Yarışması"nı kazananlar belli oldu

MARDİN (AA) - Dicle Kalkınma Ajansının (DİKA), Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak'ı kapsayan TRC3 Bölgesi'nde uyguladığı "Genç İstihdamının Teşviki İçin Teknik Destek Projesi" kapsamında düzenlenen Girişimcilik Yarışması'nın kazananları belli oldu.

DİKA Genel Sekreteri Ahmet Alanlı, bir otelde organize edilen ödül töreninde, Türkiye ve Avrupa Birliği (AB) tarafından ortaklaşa finanse edilen projenin geçen yıl haziran ayında başladığını belirtti.

Salgına rağmen 4 ilde eğitim verildiğini dile getiren Alanlı, şimdiye kadar 3 bin gence ulaştıklarını, proje sonunda da 10 bin gence ulaşmayı hedeflediklerini söyledi.

"Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak'ı kapsayan bölgemizde genç işsizliğinin azaltılmasını hedefliyoruz." diyen Alanlı, proje kapsamında girişimcilik kültürünü bölgede yaygınlaştırmak amacıyla bu yarışmayı düzenlediklerini ifade etti.

Alanlı, "Girişimcilik Yarışması'na 4 ilden 67 başvuru alındı. Başvurular jüri üyelerimiz tarafından değerlendirildi ve başarılı bulunan 3'ü ilan edildi. Başarılı bulunan yarışmacılarımız, başarılı iş fikrine sahip olan yarışmacılarımız yine aynı iş konularıyla ilgili olarak İzmir, İstanbul ve Ankara'da faaliyet gösteren, kendi alanlarında başarılı şirketlerde bir ay boyunca staj yapma imkanına sahip olacak." dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İstihdam Politikaları Daire Başkanı İbrahim Demircan da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı ekonomik reformlar programı kapsamında gençlerin iş gücü piyasasının ihtiyaçlarına uygun nitelikte istihdamda yer almalarını sağlamak için çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Gençlerin salgın sonrası döneme güçlü bir şekilde hazırlanmaları ve girişimlerde bulunmaları gerektiğini belirten Demircan, "Ülkemizin geleceğe daha güçlü bir şekilde taşınması adına geleceğimiz olan gençlerin bu anlamda gayretli olmasını bekliyoruz." dedi.

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu AB Politikaları Program Müdürü Tsvetana Stoycheva da genç işsizlere yönelik çeşitli çalışmalar yürüttüklerini dile getirerek, "Avrupa Birliği'nde genç istihdamını teşvik programları girişimleri var ve orada kullandığımız yöntemleri, attığımız adımları burada da birebir uygulayarak gençler arasındaki işsizliği düşürmeyi hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından Siirt'ten katılan Neslihan Bulgaz "Eko Bio Pazar", Batman'dan Edanur Dursun "Kolektif Atölye" ve Şırnak'tan İbrahim Munis "Cizre Memilheva Kurabiyesi" isimli iş fikirlerinin sunumlarını yaptı.

