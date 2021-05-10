Mardin'de ekipler vatandaşları üç dilde aşı yaptırmaya ikna ediyor

Aşı çalışmalarının devam ettiği kentte, aşı sırası gelen ancak yaptırmayan vatandaşlar bilgilendirilerek, aşı yaptırmalarını sağlamak için ikna hizmeti sunuluyor.

MARDİN (AA) - HALİL İBRAHİM SİNCAR - Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede nüfusuna oranla en az aşı yapılan iller arasında yer alan Mardin 'de, İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan ikna ekipleri, aşılanma oranını artırmak için vatandaşlarla üç dilde görüşme gerçekleştiriyor.

Bu noktada bazı vatandaşların tereddüt yaşadığını dile getiren Adın, "Bu tereddütleri aşabilmek, aşı reddini azaltabilmek, aşı konusunda doğru bilgilendirme yapmak açısından 33 kişiden oluşan aşı ikna ekibi oluşturduk. Ekibimiz 3 dilde hizmet veriyor. Şu ana kadar 70 bin vatandaşımıza ulaşıp, bunların bir kısmını aşı olmaya ikna etmiş bulunmaktayız. Yaklaşık 50 bin vatandaşımız iki doz aşısını olmuş durumda. Ekiplerimiz günlük 500 kişiye ulaşıyor." diye konuştu.

- "Tedirginliği aşının koruyuculuğunu, etkinliğini anlatarak gideriyoruz"

Ekipte yer alan sağlık personeli Cihan Kaya da ramazan dolayısıyla vatandaşların genellikle oruç tuttukları için aşı olmakta çekince duyduğunu ifade ederek, hastanede iftardan sonra da aşı yapılabildiğini belirttiklerini söyledi.

Kaya bazı vatandaşların aşıdan korktuğunu dile getirerek, "Elimizden geldiğince ikna etmeye çalışıyoruz. Tedirginliği, aşının koruyuculuğunu ve etkinliğini anlatarak gideriyoruz. Yine de ikna olmuyorlarsa aile hekimleriyle iletişime geçiyoruz. Aile hekimleri bizzat yüz yüze görüşerek ikna etmeye çalışıyor." dedi.