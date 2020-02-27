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Mardin’de eski hükümlü koğuşu spor salonu oldu

MARDİN HABERLERİ  | 27.02.2020 10:42 | Son Güncelleme

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı öncülüğü ve GAP Bölge Kalkınma İdaresi desteğiyle Mardin Cezaevinde eskiden hükümlü koğuşu olarak kullanılan alan, çok amaçlı spor salonu haline getirildi.Mardin E Tipi Kapalı Cezaevi’nde düzenlenen programla eski hükümlü koğuşu olan ve uzun bir süredir atıl durumda bulunan alan hükümlülerin faydalanabilmesi için çok amaçlı spor salonu olarak düzenlendi.

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı öncülüğü ve GAP Bölge Kalkınma İdaresi desteğiyle Mardin Cezaevinde eskiden hükümlü koğuşu olarak kullanılan alan, çok amaçlı spor salonu haline getirildi.
Mardin E Tipi Kapalı Cezaevi’nde düzenlenen programla eski hükümlü koğuşu olan ve uzun bir süredir atıl durumda bulunan alan hükümlülerin faydalanabilmesi için çok amaçlı spor salonu olarak düzenlendi. Açılış törenine Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş cezaevi müdürü ÇATOM yetkilileri ve çok sayıda davetli katıldı. Hükümlüler salonun içerisinde tenis masası, dart, langırt ve satranç oynayarak vakit geçirebilecek.
Burada bir konuşma yapan Başsavcı Ahmet Bektaş, infaz kurumlarının hem çalışan için hem de cezasını infaz eden tutuklular için zor alanlar olduğunu söyledi. Başsavcı Bektaş, "Modern toplumlarda artık ceza infaz kurumları burada kalan kişilere eziyet etmek, kişileri bir yere kapatmak, bazı şeylerden mahrum bırakmak amacı gütmüyor. Artık temel amaç kişiyi topluma nasıl kazandırırız, burada kişiye ne katarız bunun üzerine çalışmalar yapılıyor. Biz de Mardin Ceza İnfaz Kurumu içerisinde Bakanlığımızdan aldığımız izinlerle bu doğrultuda çalışmalar yapıyoruz. Tutuklularımızın varsa bazı yeteneklerini açığa çıkarmak ya da onları belli bir mesleğe yönlendirmek, buradan çıktıkları zaman dışarıdaki hayata daha kısa sürede adaptasyon sağlamaları için bir takım çalışmalar yaptık. Bu çalışmalar kapsamında da infaz kurumumuzda daha önceden hükümlü koğuşu olarak kullanılan ve bir süredir atıl durumda olan bir alanı hem olumlu zaman geçirmeleri hem de eğlenirken bir şeyler öğrenmeleri anlamında bazı çalışmalar yaptık. GAP idaresi ve ÇATOM’un çok katkısı oldu. O salon bugün hizmete girdi. Hükümlülere sırayla, herkese adil olacak şekilde sizlere açacağız. Günün belirli saatlerinde orada etkinliklerde bulunacaksınız" dedi.
Açılıştan sonra hükümlülere konferans salonunda sertifikaları verildi.

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