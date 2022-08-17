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Mardin'de iki aile arasındaki bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

17.08.2022 21:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mardin'de iki aile arasındaki bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

MARDİN (AA) - Mardin'in Midyat ilçesinde, iki aile arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı, olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Cumhuriyet Mahallesi'nde, aralarında husumet bulunan Suriyeli iki aile arasında başlayan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü.

Kavgada yaralanan Ö.B. ve M.A.B. ambulanslarla Midyat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Ö.B. yapılan müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Polis ekipleri, kavgaya karışan F.S, J.S, S.S. ile J.S'yi gözaltına aldı.

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Mardin Nöbetçi Eczaneler17 Ağustos Çarşamba

Dara Eczanesi
Artuklu
Erol Eczanesi
Kiziltepe
Oktar Eczanesi
Kiziltepe
Akan Eczanesi
Midyat
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