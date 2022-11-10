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Mardin'de "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesinde yapılacak konutlar için kura çekildi

10.11.2022 13:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesinde Mardin'de inşa edilecek konutlar için kura çekimi yapıldı.

Vali Mahmut Demirtaş, Artuklu Yeni Spor Salonu'ndaki programda, ülke ve millet için fevkalade anlamlı, önemli ve tarihi bir törene hep birlikte tanıklık ettiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen bu büyük sosyal konut projesine vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini ifade eden Demirtaş, "Mardin'imizde 2 bin 550 konut inşa edilecek. İlçelerden Artuklu'da 1600, Midyat'ta 354, Yeşilli'de 200, Dargeçit'te 183, Mazıdağı'nda 63, Kızıltepe'de 150 konut hak sahiplerine belirtilen tarihlerde teslim edilecek." dedi.

Demirtaş, son 20 yılda TOKİ eliyle kente ve ülkeye pek çok konut, kamu hizmet binası ve sosyal donatı unsurları kazandırıldığını dile getirerek, "İlk Evim, İlk İşyerim" projesi ile de vatandaşların kira öder gibi mülk sahibi olmalarının sağlanacağını kaydetti.

Sosyal devlet olma anlayışının bir gereği olarak konut, iş yeri ve istihdam alanlarında da vatandaşların yanında olmaya, devletin tüm imkanlarını onlarla buluşturmaya devam edeceklerini belirten Demirtaş, "Vatandaşlarımızın çağın gerektirdiği barınma ve çalışma ortamlarına kavuşması için projelerimizi ve çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz. Ülkemiz genelinde olduğu gibi Mardin'de de hemşehrilerimizin huzurunu, refahını, birlik ve beraberliğini güçlendirecek adımları hep birlikte atacağız." diye konuştu.

Demirtaş, başlatılan bu konut ve iş yeri seferberliği için Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ilgili bakanlar ile projenin hayata geçirilmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

Daha sonra noter huzurunda ilk kurayı çeken Demirtaş, konutların hayırlı olmasını diledi.

Merkez Artuklu ilçesinde inşa edilecek 1600, Midyat'ta da 354 konut için kura çekimi gün boyu sürecek.

Yarın da Dargeçit'teki 183, Kızıltepe'deki 150, Mazıdağı'ndaki 63, Yeşilli'deki 200 konut için kura çekimi yapılacak.

Törene, AK Parti İl Başkanı Faruk Kılıç, kamu kurumlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

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