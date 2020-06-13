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Mardin’de jandarma 40 bin TL değerinde kaçak sigara ele geçirdi

MARDİN HABERLERİ  | 13.06.2020 14:20 | Son Güncelleme

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan yol kontrol ve uygulaması esnasında durdurulan yolcu otobüsünde siyah çantalara gizlenmiş 40 bin TL değerinde kaçak sigara ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, Midyat-Mardin karayolu üzerinde jandarma kontrol noktasında ilçe jandarma komutanlığı ekiplerince icra edilen yol kontrol ve uygulaması esnasında durdurulan yolcu otobüsünün bagajında yapılan arama esnasında iki adet siyah çanta içerisinde yırtık elbiseler arasına gizlenmiş vaziyette piyasa değeri yaklaşık 40 bin TL olan 930 paket kaçak sigara ele geçirilirken otobüste yolcu olarak bulunan çantaların sahibi N.D., isimli şahsın gözaltına alındığını öğrenildi.

Mardin’de jandarma 40 bin TL değerinde kaçak sigara ele geçirdi

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan yol kontrol ve uygulaması esnasında durdurulan yolcu otobüsünde siyah çantalara gizlenmiş 40 bin TL değerinde kaçak sigara ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Midyat-Mardin karayolu üzerinde jandarma kontrol noktasında ilçe jandarma komutanlığı ekiplerince icra edilen yol kontrol ve uygulaması esnasında durdurulan yolcu otobüsünün bagajında yapılan arama esnasında iki adet siyah çanta içerisinde yırtık elbiseler arasına gizlenmiş vaziyette piyasa değeri yaklaşık 40 bin TL olan 930 paket kaçak sigara ele geçirilirken otobüste yolcu olarak bulunan çantaların sahibi N.D., isimli şahsın gözaltına alındığını öğrenildi.

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Omerli
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