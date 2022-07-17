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Mardin'de kiracının öldürüldüğü kavgayla ilgili iş yeri sahibi ve oğlu tutuklandı

17.07.2022 13:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mardin'de kiracının öldürüldüğü kavgayla ilgili iş yeri sahibi ve oğlu tutuklandı

MARDİN (AA) - Mardin'de kiracının bıçaklanarak yaşamını yitirdiği kavgaya ilişkin gözaltına alınan iş yeri sahibi ve oğlu tutuklandı.

13 Mart Mahallesi Hükümet Caddesi'nde 15 Temmuz'da iş yeri sahibi Ramazan B. ve oğlu Mahmut B. ile kiracıları Rıdvan K. ve Ahmet K. arasında "iş yerini boşaltma" konusunda başlayan, Ahmet K'nin yaşamını yitirdiği kavgayla ilgili soruşturma sürüyor.

Şüpheliler Ramazan B. ve oğlu Mahmut B, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavilerinin ardından gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen baba ve oğlu tutuklandı.

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