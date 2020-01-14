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  4. Mardin’de öğrencilere atkı, bere ve eldiven dağıtıldı

Mardin’de öğrencilere atkı, bere ve eldiven dağıtıldı

MARDİN HABERLERİ  | 14.01.2020 14:34 | Son Güncelleme

Mardin Büyükşehir Belediyesi, Minik Eller Üşümesin Projesi kapsamında kırsal mahalledeki öğrencilere atkı, bere ve eldiven dağıtımına başladı.Mardin Büyükşehir Belediyesi, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında çalışmalarına sürdürüyor.

Mardin Büyükşehir Belediyesi, Minik Eller Üşümesin Projesi kapsamında kırsal mahalledeki öğrencilere atkı, bere ve eldiven dağıtımına başladı.
Mardin Büyükşehir Belediyesi, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında çalışmalarına sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi Mardinmasa ekipleri, Minik Eller Üşümesin Projesi kapsamında kırsal mahallelerde okuyan öğrencilerin üşümemesi için atkı, bere ve eldiven dağıtımına başladı. Proje kapsamında Mardinmasa ekipleri, Derik ilçesi Ahmetli ve Hayırlı mahallelerindeki minik öğrencileri ziyaret ederek Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman’ın kendilerine hediye olarak gönderdiği atkı, bere ve eldiveni takdim etti. Hediyelerini alan minik öğrenciler, gözlerinde ki mutluluk ve yüzlerinde ki sevinçle, Vali ve Başkan Amcaları Mustafa Yaman’a teşekkür etti.
Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, Minik Eller Üşümesin Projesi kapsamında kırsal mahallelerdeki öğrencilere atkı, bere ve eldiven hediye etmeye başladıklarını söyledi. Şehir genelinde çalmadık kapı sıkılmadık el bırakmamak için gece gündüz demeden çalışmalara hız verdiklerini belirten Vali Yaman, "Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığımıza bağlı Mardinmasa birimimizle hayata geçirdiğimiz 38 sosyal sorumluluk projesi ile şehir genelindeki hemşehrilerimizin gönüllerine dokunuyoruz. Soğuk kış gününde minik öğrencilerimizi ısıtan Minik Eller Üşümesin Projesi kapsamında atkı, bere ve eldivenden oluşan hediye paketini çocuklarımıza ulaştırıyoruz. Hediyelerini alan öğrencilerin mutluluklarını görünce bizim de mutluluğumuz ve sevincimiz artıyor. Öğrencilerimiz her şeyin en güzeline layık. Belediyemizin imkanlarını onlar için kullanmaya devam edeceğiz" dedi.

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