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Mardin’de otomobilin çarptığı yaya yaralandı

MARDİN HABERLERİ  | 30.04.2020 15:47 | Son Güncelleme

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde yolun karşı tarafına geçmek isteyen yaya, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.Kaza, Vatan Caddesinde bulunan Cumhuriyet Karakolu mevkiinde meydana geldi.

Mardin’de otomobilin çarptığı yaya yaralandı

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde yolun karşı tarafına geçmek isteyen yaya, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.
Kaza, Vatan Caddesinde bulunan Cumhuriyet Karakolu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiler göre, henüz ismi öğrenilmeyen yaşlı bir kadın yolun karşı tarafına geçmek istediği sırada sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 34 PP 7275 plakalı otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Kazayı gören karakolda görevli polisler ve yoldan geçen diğer sürücüler, kazazedenin yardımına koşarken ihbar üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Meydana gelen kazada yaralanan kadın, yapılan ilk müdahalenin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazada yaralanan yaşlı kadının iki ayağının kaldırıldığı ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kazayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.

Mardin’de otomobilin çarptığı yaya yaralandı

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