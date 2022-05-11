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Mardin'de terör propagandası yaptıkları gerekçesiyle 10 şüpheli yakalandı

11.05.2022 12:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mardin'de terör propagandası yaptıkları gerekçesiyle 10 şüpheli yakalandı

MARDİN (AA) - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, nevruz etkinliğinde terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları öne sürülen 10 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda PKK/KCK-YPG/PYD terör örgütünün ve alt yapılanmalarının eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi, muhtemel eylem, etkinlik ve saldırıların önüne geçilebilmesi amacıyla İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Özel Harekat Şube Müdürlüğünce çalışma başlatıldı.

Çalışmalarda, 19 Mart'ta Halkların Demokratik Partisi (HDP) organizesinde Kızıltepe ilçesinde düzenlenen nevruz etkinliğinde, terör örgütü PKK/KCK'yı simgeleyen bez parçası, afiş ve flamalarla örgütsel sloganlar atarak silahlı terör örgütünün propagandasını yaptıkları tespit edilen kişilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 10 şüpheli yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda, cep telefonu, sim ve hafıza kartları gibi dijital materyal ele geçirildi.

Zanlıların, emniyetteki işlemleri sürüyor.

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