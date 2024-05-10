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Mardin’de tır devrildi: 1 yaralı

İHA İHA
10.05.2024 15:13
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Mardin’in Derik ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Derik ilçesine bağlı Hayırlı Mahallesi’nde markası ve plakası belirlenemeyen tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan tır şoförü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Derik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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