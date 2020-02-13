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Mardin’in 7 ilçesinde eğitime kar engeli

MARDİN HABERLERİ  | 13.02.2020 17:47 | Son Güncelleme

Mardin’in 7 ilçesinde yoğun kar yağışı nedeni ile eğitime bir gün daha ara verildi.Mardin Valiliğinden yapılan yapılan açıklamada eğitime bir gün daha kar nedeniyle ara verildiği belirtildi.

Mardin’in 7 ilçesinde yoğun kar yağışı nedeni ile eğitime bir gün daha ara verildi.
Mardin Valiliğinden yapılan yapılan açıklamada eğitime bir gün daha kar nedeniyle ara verildiği belirtildi. Açıklamada, "İlimizde devam eden kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Artuklu, Dargeçit, Derik, Midyat, Ömerli, Savur ve Yeşilli ilçelerimizde 14 Şubat Cuma günü eğitime bir gün süre ile ara verilmiştir. Kamuda çalışan engelli ve hamile personel aynı gün için idari izinli sayılacaktır" denildi.

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