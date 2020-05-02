Mario Balotelli'den dayak iddialarına yanıt

Eski takım arkadaşı Materazzi'nin "Balotelli'yi dövdüm" iddiaları hakkında konuşan İtalyan forvet, "Bana vurduğunu iddia ediyor ama bu doğru değil. Bana birkaç tekme attığı doğru ama bunu herkese yapıyordu. Ibrahimovic buna dahil" dedi.
Kariyerinde kendisini en çok etkileyen 3 ismi açıklayan Balotelli "Futbol dünyasında tanıdığım ve çok saygı duyduğum 3 karakter var. Inter'den teknik direktörüm Jose Mourinho. Ondan çok şey öğrendim. Sadece birkaç kez tartıştık; o da saygı sınırları içerisindeydi. Bir diğeri Manchester City'den Roberto Mancini ve son olarak Milan'ın eski CEO'su Adriano Galliani" dedi.
(SPORX)
Fenerbahçe'ye sürpriz forvet
Galatasaray'da ayrılık iddiası
Fenerbahçe'de Abdullah Avcı sesleri
Demirören beni kandırdı!
Muslera'dan alkışlanacak hareket!
3 kişide koronavirüse rastlandı!
Serie A hakkında karar verildi!
Medical Park Stadyumu'nda bekleyiş
Atiba'dan Sergen Yalçın itirafı
Genç futbolcu hayatını kaybetti
Milli futbolcu karantinaya alınıyor
İtalya'da kayıp 800 milyon Euro
Sosa bir ilki yaşıyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum