Mario Balotelli'nin eski sevgisili Raffaella Fico, banyo yaparken çırılçıplak poz verdi

İtalyanların ele avuca sığmaz futbolcusu Mario Balotelli'nin eski sevgilisi ve çocuğunun annesi Raffaella Fico, son yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti.Banyo yaptığı esnada çırılçıplak poz veren ünlü modelin bu paylaşımı takipçileri tarafından büyük ilgi gördü ve kısa sürede binlerce beğeni aldı.
"Big Brother" yarışmasıyla tanınan Fico'nun 2013 yılında eski sevgilisi Balotelli'den çocuğu olmuş ve ikili çocuğun velayetinin kimin alacağı üzerine uzun süre sorun yaşamıştı.
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