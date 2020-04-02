Mario Lemina: Fatih Terim, Abdurrahim Albayrak ve Yusuf Günay'a çok üzüldük

Galatasaray'ın Gabonlu futbolcusu Mario Lemina, korona virüs salgını sebebiyle lige verilen arada günlerini nasıl geçirdiğini açıkladı. Kulüp televizyonuna konuşan başarılı futbolcu, kendi sağlığı ile ilgili "Çok iyiyim. Ailemle beraberim. Onlar da çok iyi. Evdeyiz, evde kalmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

"FORMDAYIM VE KENDİMİ İYİ HİSSEDİYORUM"

Gabonlu futbolcu, evde çalışmalarını devam ettirdiğinin altını çizip, sahada oynamayı çok özlediğini aktararak, "Her gün çalışıyorum. Yurt dışında işlerim var onları halletmeye çalışıyorum. Oğlumla oynuyorum. Diğer oğlum da yurtdışında onunla görüntülü konuşuyorum. Antrenmanlarımı yapıyorum. Kulüp bir çalışma programı gönderdi. Ben de bunları yerine getirmeye çalışıyorum. Tabi bunlar fitness salonunda yapılması gereken şeyler fakat ben de bu programın üzerine koymaya, kardiyo çalışmaları yapmaya çalışıyorum. Formdayım. Kendimi de çok iyi hissediyorum. Ancak sahada oynamayı özledik. Evde yapılan antrenman sahadakine benzemiyor ne yazik ki" açıklamasını yaptı.

"BESLENMEMİZE DİKKAT ETMEK ZORUNDAYIZ"

Evde kaldığı bu dönemde beslenmesine de dikkat ettiğini ifade eden 26 yaşındaki futbolcu, “Beslenme uzmanımız bize belli bir program gönderdi. Ama ben bundan önce de beslenmeme dikkat ediyordum. Biz profesyonel sporcular olduğumuz için beslenmemize dikkat etmek zorundayız. Beslenme uzmanımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.