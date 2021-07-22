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Mario Lemina, Nice ile anlaşma sağladı

22.07.2021 23:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'a geri dönebileceği konuşulan Mario Lemina, Ligue 1 ekiplerinden Nice ile anlaştı.

Mario Lemina, Nice ile anlaşma sağladı

2019-2020 sezonunda kiralık olarak Galatasaray forması giyen ve geri dönme ihtimalinin de olduğu konuşulan Mario Lemina, Fransa'ya geçiş yapıyor.

İngiltere'den Newcastle United ile de görüşmeler yapan Gabonlu oyuncu, Ligue 1 ekibi Nice ile anlaşmaya vardı.

Nice, 27 yaşındaki futbolcu için Southampton'a 5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

Geçen sezon kiralık olarak Fulham'da oynayan Lemina, Fransa'da Lorient altyapısında futbola başlamış ve sonrasında Marsilya ile çıkış gerçekleştirmişti.


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