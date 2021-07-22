Mario Lemina, Nice ile anlaşma sağladı

2019-2020 sezonunda kiralık olarak Galatasaray forması giyen ve geri dönme ihtimalinin de olduğu konuşulan Mario Lemina, Fransa'ya geçiş yapıyor.

İngiltere'den Newcastle United ile de görüşmeler yapan Gabonlu oyuncu, Ligue 1 ekibi Nice ile anlaşmaya vardı.

Nice, 27 yaşındaki futbolcu için Southampton'a 5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

Geçen sezon kiralık olarak Fulham'da oynayan Lemina, Fransa'da Lorient altyapısında futbola başlamış ve sonrasında Marsilya ile çıkış gerçekleştirmişti.



