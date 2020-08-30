Mario Lemina resmen Fulham'da!

Galatasaray ile kiralık sözleşmesi biten ve İngiltere'ye döndüğünü açıklayan Lemina'nın yeni kulübünün belli olduğu belirtildi.

Fransız basınının haberine göre Premier Lig'e yükselen Fulham, Southampton'dan Lemina'yı satın alma opsiyonuyla 2 milyon euro'ya kiraladı. Satın alma opsiyonu, Lemina'nın 20 maç oynayıp, Fulham'ın ligde kalması sonucunda zorunlu şekilde devreye girecek.

Eğer opsiyon devreye girerse Fulham, Southampton'a 6 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

