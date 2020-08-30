Mario Lemina resmen Fulham'da!

Galatasaray ile kiralık sözleşmesi biten ve İngiltere'ye döndüğünü açıklayan Lemina'nın yeni kulübünün belli olduğu belirtildi.
Fransız basınının haberine göre Premier Lig'e yükselen Fulham, Southampton'dan Lemina'yı satın alma opsiyonuyla 2 milyon euro'ya kiraladı. Satın alma opsiyonu, Lemina'nın 20 maç oynayıp, Fulham'ın ligde kalması sonucunda zorunlu şekilde devreye girecek.
Eğer opsiyon devreye girerse Fulham, Southampton'a 6 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.
Fenerbahçe'de flaş ayrılık! O isimler resmen ayrılıyor...
Trabzonspor'dan 30 Ağustos pozu
Fenerbahçe ile yeniden anlaştı
Sörloth dünya devine gidiyor
Başkan transferi resmen açıkladı
Gomis'in takımı şampiyon oldu
Yıldız oyuncu Galatasaray'dan ayrılıyor!
Ahmet Nur Çebi'den Quaresma açıklaması
Messi ve Ronaldo takım arkadaşı oluyor!
Ümraniyespor'da transfer
Lewandowski 'Altın Top'u istiyor
Karantina ihlali yapan futbolcuya ceza
Cengiz Ünder, dünya devine takas oluyor!
Survivor Aycan'ın yeni takımı resmen açıklandı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum