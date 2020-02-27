YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tekirdağ
  4. Market fareleri yakalandı

Market fareleri yakalandı

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 27.02.2020 16:23 | Son Güncelleme

Tekirdağ’da girdikleri marketten hırsızlık yapan iki kişi, polisin takibi sonucu yakalandı.Saray İlçesinde girdikleri marketlerden hırsızlık yaptıkları iddia edilen zanlılar polis ekiplerinin çalışmaları sonucu yakalandı.

Market fareleri yakalandı

Tekirdağ’da girdikleri marketten hırsızlık yapan iki kişi, polisin takibi sonucu yakalandı.
Saray İlçesinde girdikleri marketlerden hırsızlık yaptıkları iddia edilen zanlılar polis ekiplerinin çalışmaları sonucu yakalandı. İddiaya göre, Saray ilçesinde 4 farklı markette kaşar peyniri, tereyağ gibi ürünlerin çalınması sonucu Saray Asayiş Büro Ekipleri çalışma başlattı. İlçedeki güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler, zanlıların ilçeye geldikleri aracı ve eşkallerini belirleyerek adım adım takibe başladı. Polisin ummalı çalışması sonucu M.D.Y. ve F.A. isimli iki zanlı Kapaklı ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.
Bugüne kadar çaldıkları ürünlerin mali değerinin çok yüksek olduğu iddia edilen hırsızlık zanlıları M.D.Y. ve F.A emniyetteki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor! Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor!
PARTNER Metroda çılgına çeviren görüntü! Metroda çılgına çeviren görüntü!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Tekirdağ Namaz Vakitleri 27 Şubat Perşembe

İmsak
06:17
Sabah
07:42
Öğle
13:28
İkindi
16:32
Akşam
19:04
Yatsı
20:23

Tekirdağ Nöbetçi Eczaneler27 Şubat Perşembe

Demir Eczanesi
Corlu
Birsen Eczanesi
Corlu
Fatih Eczanesi
Hayrabolu
Kardelen Eczanesi
Cerkezkoy
Esen Eczanesi
Kapakli
Şahin Eczanesi
Malkara
Sağlık Eczanesi
Marmaraereglisi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Tekirdağ'da tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen şüpheli yakalandı

Tekirdağ'da tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen şüpheli yakalandı

Para üstlerini kupona yazdı, büyük ikramiyeyi tek rakamla kaçırdı

Para üstlerini kupona yazdı, büyük ikramiyeyi tek rakamla kaçırdı

Engelli eşinin elini 20 yıldır bırakmadı

Engelli eşinin elini 20 yıldır bırakmadı

Amatör ligde stadın dışından atılan taşlarla bir futbolcu yaralandı

Amatör ligde stadın dışından atılan taşlarla bir futbolcu yaralandı

Malkara ilçe av komisyon kararları belirlendi

Malkara ilçe av komisyon kararları belirlendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.