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Marketten cep telefonlarını çalan şahıs polisin takibi ile yakalandı

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 23.12.2020 12:13 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’da girdiği ünlü bir market zincirinin şubesinden 2 adet cep telefonu çalan şahıs polisin başarılı takibi neticesi yakalandı.Olay, kent merkezi Karaman mahallesinde meydana geldi.

Afyonkarahisar’da girdiği ünlü bir market zincirinin şubesinden 2 adet cep telefonu çalan şahıs polisin başarılı takibi neticesi yakalandı.
Olay, kent merkezi Karaman mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ünlü bir market zincirinin Karaman mahallesindeki şubesine müşteri gibi giren Doğan Ş. (35) isimli şahıs çalışanların diğer müşteriler ile meşgul olmasından yararlanarak market de bulunan kilitli elektronik malzemelerin olduğu dolaptan yaklaşık değeri 4 bin TL olan 2 adet cep telefonunu alarak montunun içerisine koyup marketten ayrıldı. Kısa bir süre sonra cep telefonlarının dolapta olmadığını gören market çalışanları polisi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri yaptıkları güvenlik kamerası incelemesinde telefonları çalan şahsın market önündeki aracına binerek olay yerinden uzaklaştığını belirledi. Ardından plakayı tespit eden ekipler yaptıkları başarılı takip sonrası Doğan Ş., isimli şahsı yakalayarak gözaltına aldı.
Olayla ilgili polis tarafından başlatılan inceleme devam ediyor.

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