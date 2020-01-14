KOCAELİ (AA) - Göç İdaresi Genel Müdürü Abdullah Ayaz, Türk halkının 2011 yılından özellikle ortaya çıkan Suriye krizi sonrasında hoşgörü, tolerans seviyesi ve kabul düzeyinin ne kadar yüksek olduğunu herkese gösterdiğini belirterek, "Bugüne kadar yaptığımız çalışmalarımızın üzerine koyarak, göçü en iyi şekilde yönetme gayreti içerisinde olacağız." dedi.

Ayaz, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Dairesi Başkanlığı ile Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) iş birliğinde Kocaeli'deki bir otelde düzenlenen "Marmara Bölgesi Göç, Güvenlik ve Sosyal Uyum Çalıştayı"nda yaptığı konuşmada, dünya genelinde 270 milyonun üzerinde göçmenin, 70 milyondan fazla zorla yerinden edilen insan ve 25 milyon üzerinde mülteci bulunduğunu belirtti.

Türkiye'nin, 4 milyondan fazla mülteciye ev sahipliği yaptığını aktaran Ayaz, "Göçe kaynaklık eden sorunlar ortadan kaldırılmadığı sürece, kaynak ülkelerde özellikle istenilen gelişmeler gerçekleştirilemediği, kaynak ülkelerle hedef ülkeler arasındaki makasın daraltılamadığı, refahın biraz daha adil dağıtılamadığı, çatışmaların, zorbalıkların, diktatörlüklerin, yoksullukların engellenmediği bir dünyada, önümüzdeki dönemde de insanlar çok farklı coğrafyalara doğru hareket edecekler. Bunlardan birisi de biziz." diye konuştu.