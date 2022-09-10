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Marmara Denizi'nde poyraz etkisini kaybetti

10.09.2022 12:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Marmara Denizi'nde poyraz etkisini kaybetti

Marmara Denizi'nde poyraz etkisini kaybetti

TEKİRDAĞ (AA) - Marmara Denizi'nde poyrazın etkisini yitirmesiyle Tekirdağ açıklarında bekleyen şilep ve tankerler rotalarına devam etti.

Bölgede 6 gündür devam eden ve hızı zaman zaman saatte 50 kilometreye ulaşan rüzgarın etkisini kaybetmesiyle deniz ulaşımı normale döndü.

Tekirdağ açıklarında demirli yerli ve yabancı bandıralı 11 şilep ve tanker rotalarına devam etti.

Poyraz nedeniyle denize açılamayan küçük tekne balıkçıları da havanın düzelmesiyle bugün ava çıkacak.

Marmara Denizi'nde poyraz etkisini kaybetti

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Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ deniz poyraz

Tekirdağ Namaz Vakitleri 10 Eylül Cumartesi

İmsak
05:11
Sabah
06:38
Öğle
13:12
İkindi
16:46
Akşam
19:36
Yatsı
20:58
Tekirdağ ECZANELER
Tekirdağ ATM’LER

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