Marmara Depremi'nin izlerini silen engelli vatandaş, Konya'da hayata tutundu

ZEHRA MELEK ÇAT - Merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesi olan 1999'daki Marmara Depremi'nde ablasıyla yaşadığı evden komşularının yardımıyla dışarı çıkarılan yüzde 94 bedensel engelli Ertan Özdemir, Konya'da hayata yeniden bağlandı.

Depremden sonra Konya'da yaşayan teyzesinin yanına yerleşen Özdemir ve ablası, Konya'da yeni bir hayat kurdu.

Ertan Özdemir (50), AA muhabirine, tersane işçisi bir baba ve ev hanımı bir annenin 3 çocuğundan en küçüğü olduğunu ve yüzde 94 engelli olarak Gölcük'te doğduğunu anlattı.

Babasını 1993'te, annesini de 1995'te kaybettiğini belirten Özdemir, bakımıyla kendisinden 12 yaş büyük ablasının ilgilendiğini söyledi.

Doğuştan rahatsızlığı nedeniyle bazı organlarını kullanamadığını, tekerlekli sandalyeye mahkum olduğunu, evde emekleyerek gezdiğini ifade eden Özdemir, arada dışarı çıkarak hava aldığını, market alışverişine çıkarak kendisini hayattan soyutlamadığını dile getirdi.

Özdemir, 21 yıl önce yaşanan Marmara Depremi'ni hiç unutmadığını ifade ederek, "Gece 03.02'de bir sarsıntı oldu. Yataktan kalktım. Televizyon ayağımın dibine düşmüş. Ablam da içeride yatıyordu. Hemen ablamı çağırdım. 'Ne oldu abla?' dedim. 'Deprem oluyor.' dedi. Uykuda yakalandım. Evimiz 5. kattaydı. Apartman yıkılmadı. 5. kattan çıktım. Ev halkı bana yardım etti, beni dışarı çıkarttı. 3-5 kişi geldi bir çarşafa koydular beni, indik." diye konuştu.