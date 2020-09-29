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Marmara Kadınlar Birliği, Başkan Büyükakın’a konuk oldu

KOCAELİ HABERLERİ  | 29.09.2020 10:33 | Son Güncelleme

Marmara Kadın Kooperatifleri Birliği Başkanı Nuket Özcan ve birliğe bağlı kooperatif başkanları Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tahir Büyükakın’ı makamında ziyaret etti.Marmara Kadın Kooperatifleri Birliği yönetimi Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ı makamında ziyaret etti.

Marmara Kadın Kooperatifleri Birliği Başkanı Nuket Özcan ve birliğe bağlı kooperatif başkanları Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tahir Büyükakın’ı makamında ziyaret etti.
Marmara Kadın Kooperatifleri Birliği yönetimi Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ı makamında ziyaret etti. Ziyaret sırasında Marmara Kadın Kooperatifleri Birliği Başkanı Nuket Özcan ve birliğe bağlı kooperatif başkanları hazır bulundu. Ziyarette Büyükakın gıda, giyim, ev tekstili, turizm, reklam ve sosyal medya, organizasyon ile tıbbi ve aromatik bitkiler alanında faaliyet gösterecek birlik üyesi kooperatifler hakkında tek tek bilgi alarak, başkanlarıyla tanıştı. Büyükakın, çıktıkları yolda kadın girişimcilere başarılar dileyerek, kadınların üretime katılmalarının çok önemli olduğunu ifade etti.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak kendilerinin de bütün kadın girişimcilere destek vereceklerini belirten Başkan Büyükakın, birlik oluşumunun çok değerli olduğunu sözlerine ekledi. Marmara Kadın Kooperatifleri Birliği Başkanı Nuket Özcan ise Marmara Kadın Kooperatifleri Birliği ile birliğe bağlı kooperatiflerin merkezlerinin İzmit Tarih Koridoru bölgesinde olduğunu belirtip, kadın emeğinin değer kazanması ve özellikle üretilen ürün ve hizmetlerin pazar bulmasının yanında İzmit’in tanıtımına katkı sağlayacaklarını dile getirdi.

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