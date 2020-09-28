Marmaris Belediyesi’nden turizm atağı

2020 yılının ilk aylarından bu yana tüm dünyayı etkileyen Kovid-19 pandemisi sebebiyle sezonun yarısını kaybeden Marmaris turizm sektörü için bir süredir yapılan görüşmeler nihayet sonuç verdi. Marmaris Belediyesi ve bazı sivil toplum kuruluşları ile YDA Dalaman Havalimanı iş birliğinde, İngiltere’nin en büyük tur operatörlerinden Jet2 firması ile yapılan görüşmeler sonucunda, Marmaris’te turizm sezonunu uzatma ve Dalaman’a ek seferler düzenlenmesi için tanıtım ve pazarlama çalışmaları yapılması konusunda anlaşmaya varıldı.

15 Temmuz’da uçuşların başlamasına kadar olan süreçte Marmaris’te yaşanan turizm kaybının işletmelere olan zararını telafi edebilmek ve turizmcilere nefes aldırabilmek adına Belediye ve bir sivil toplum kuruluşu tarafından yürütülen görüşmeler sonuçlandı. 1-15 Kasım tarihleri arasında İngiltere, İskoçya ve Kuzey İrlanda’nın 9 şehrinden 31 uçuş planlandı. Belfast, Birmingham, East Midlands, Edinburgh, Glasgow, Leeds, Londra, Manchester ve Newcastle şehirlerinden Dalaman’a düzenlenen uçuşların devam edebilmesi ve Marmaris’teki gezi, kültür, gastronomi ve alışveriş aktivitelerinin öne çıkarılması için Jet2 firması iş birliğinde tanıtım çalışmaları yapılmasına karar verildi.

“Umutsuzluğa kapılma şansımız yok”

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, yaşanan olumlu gelişmeye ilişkin şunları söyledi; “2020 turizm sezonu öncesinde kimsenin öngöremeyeceği bir gelişme yaşandı. Bu tüm sektör için bir kriz demekti. Korona virüs salgını ülkelerin turizm faaliyetlerini doğrudan etkileyerek tüm dünyadaki otel doluluk oranlarını ciddi ölçüde aşağı çekti. Ancak bizim yerel yönetim olarak umutsuzluğa kapılma gibi bir şansımız yoktu. Normalleşme süreci ve uçuşların tekrar başlamasıyla özellikle İngiltere pazarında bir hareketlilik yaşandı. Bugün baktığımızda Ekim ayına yaklaştık, ama otel doluluk oranları gayet iyi. Kasım ayını hedef alan bu projeyle de bu doluluğun süreceğini düşünüyoruz” dedi.

Bu iş birliğini çok önemsiyoruz”

Kasım ayında İngiltere, İskoçya ve Kuzey İrlanda’nın 9 şehrinden gerçekleştirilecek uçuşların sezonun uzaması adına çok önemli olduğunun altını çizen Başkan Oktay konuşmasını şöyle sürdürdü; “Geçtiğimiz aylarda İngiltere’de tur operatörlerinin temsilcileriyle Dalaman’a düzenlenen charter uçuşlarının artırılması konusunda görüşmeler yapmıştık. Bu görüşmelerin böyle bir dönemde meyve vermesi ve Jet2 Firmasının ek sefer koyma kararı bizler için çok sevindirici bir gelişme. İngiltere’nin en büyük tur operatörlerinden biri olan Jet2 firması bölgemiz için turizmin önemli aktörlerinden biri. Yıllardır Marmaris ve çevresine binlerce turist taşımış tecrübeli bir tur operatörü. Bu yüzden de bu iş birliğini ayrıca çok önemsiyoruz. Sezonun uzaması yıllardır her turizmcinin dile getirdiği bir temennidir. Üstelik bunu da olağanüstü bir dönemde başarmış olmak bizim için ayrıca gurur verici bir gelişme. Bu anlamda turizmcilerimize bir nebze olsun nefes aldıracak bu girişime katkı sağlayan tüm kurumlara teşekkür ediyorum” dedi.

