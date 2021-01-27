Marmaris Ticaret Odası sektörün sorunlarına çare arıyor

Marmaris Ticaret Odası Başkanı Mutlu Ayhan ve Yönetim kurulu üyeleri düzenlenen toplantıda sektörün sorunlarını görüşerek önemli kararlar aldı. Dünya genelinde 200’den fazla ülkede görülen ve 200 milyonu aşan vaka sayısı ile korona virüs pandemisi, Marmaris’teki işletmeleri de büyük ölçüde etkiledi. Bilim Kurulu’nun önerisiyle İçişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından alınan zorunlu tedbirler ve kısıtlamalar kapsamında pek çok işletme faaliyetine ara verirken, bazıları da neredeyse 1 yıldır işletmesini kapalı tutmak zorunda kaldı. Geçtiğimiz hafta gerçekleşen Marmaris Ticaret Odası (MTO) Meslek Komiteleri olağan toplantısı neticesinde tüm sektörlerin pandemi sürecinde yaşadığı sorunlar ve çözüm önerileri rapor haline getirilerek ilgili bakanlıklara iletilmek üzere TOBB’a gönderildi. Geçtiğimiz Mart ayından bu yana alınan tedbirler nedeniyle pek çok işletmenin mağdur olması ve 2020 turizm sezonunun beklenenden kısa sürmesi Marmaris’te bulunan işletmecilere büyük darbe vurdu. Gelirinin neredeyse tamamı turizm sektörüne bağlı olan Marmaris’te bulunan işletmecilerin seslerini duyurabilmek için Marmaris Ticaret Odası; Muğla Milletvekillerine, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’na sürekli olarak çözüm önerileri ve talepler listesi sunan MTO, 2021 turizm sezonu için de başarılı bir ivme yakalayabilmek adına girişimlerini hızlandırdı. Oda organı 13 meslek komitesi toplantılarını gerçekleştirerek sorunları ve beklentileri tespit etti. MTO Yönetim Kurulu Başkanı S. Mutlu Ayhan daha önce iletilen taleplerden bir kısmına olumlu sonuç aldıklarını belirterek meslek komitelerinden gelen sorun ve taleplerin, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu vasıtasıyla ilgili Bakanlıklara bir kez daha iletileceğini ve takipçisi olacaklarını belirtti.

"Zincir mağazalara kısıtlama gelmeli"

Toptan ve perakende satış yapan ve pek çok işletmenin yer aldığı hediyelik eşya, züccaciye, tekstil, elektronik cihazlar, bakkal, kuruyemiş, kasap, şarküteri, tekel bayi, fırın, kırtasiye gibi küçük esnafın ağırlıklı olduğu iş kollarının satış yaptığı kalemlerin, zincir mağazalarda da yer almasının küçük esnafın hayatta kalmasını zorlaştırdığını söyleyen Başkan Mutlu, "Komitelerin ortak talepleri, özellikle zincir mağazalarda temel gıda ve içecek malzemelerinin yanı sıra diğer ihtiyaç ürünlerinin yer almaması ve tüketicinin bunu yerel işletmelerden karşılamaya teşvik edilmesi. Özellikle pandemi döneminde satışları oldukça düşen bu işletmeler, kredi, kira ve fatura gibi geri ödemelerde zorlandıklarını ve işletmesini kapamakla karşı karşıya kalan işletmecilerin bulunduğuna dikkat çekiyor. İnternet satışları ile rekabet yarışında hız kazanmak isteyen bu işletmeler, kargo ücretlerinin yüksek olduğunu ve mevcut gelirlerin maliyetleri karşılamaya yetmediğini ekliyor. Sigortacılık sektöründe de benzer sorunlar olduğunu söyleyen meslek komitesi üyeleri, zincir mağazalarda sigorta satışının önüne geçilmesi ve uzaktan çalışma imkanı sağlanan sigorta sektörü için sanal saldırı riskleri göz önünde tutarak sigorta firmalarına IP korunması sağlanmasına ihtiyaç duyulduğunu ekliyor" dedi.

"Konut kredilerinde indirim yapılmalı"

Başkan Mutlu, konut kredileri ile ilgili olarak, "Özellikle pandemi döneminde alım gücünün oldukça düşmesi ve kredilerdeki artış sebebiyle inşaat sektörü de zor günler geçiriyor. Bu dönemde konut kredisi faizlerinde indirim yapılması sektörün tekrar ayağa kaldırılması konusunda büyük önem taşıyor. Özellikle kurda yaşanan artış sebebiyle maliyetlerin oldukça arttığını söyleyen komite üyeleri, sektörün uzun vadeli ödemelerde zarara uğradığını belirtiyor. İnşaat sektöründe yetişmiş elemanın önemine dikkat çeken komite üyeleri, inşaat sektöründe faaliyet gösteren firmaların maaşları ödemekte zorlandığını ve bu nedenle kalifiye elemanı istihdam edemediğini belirtiyor" diye konuştu. "MTV’De ertelemeye ihtiyaç var"

Pandeminin ilk günlerinden bu yana KDV indirimi uygulaması ile birlikte işletmelere kolaylık sağlanmasının ardından özellikle taşımacılık sektöründe faaliyet gösteren işletmelerden MTV’de de indirim ya da öteleme yapılması talebi geldiğini ifade ede Başkan Mutlu, "Taşımacılık sektörünün en önemli ödeme yükümlülüklerinden biri olan motorlu taşıtlar vergisi bandrolü (MTV) ödemelerinin özellikle yolcu sayısında yaşanan düşüş nedeniyle ötelenmesi gerektiği belirtiliyor. Sokağa çıkma yasakları ve evden çalışma gibi tedbir uygulamaları neticesinde çok sayıda aracın çalışamadığını ve sektörün büyük ölçüde daraldığını söyleyen meslek komitesi üyeleri bu nedenle MTV’de ötelemenin aciliyetine dikkat çekiyor. Taşımacılık sektörü için de düşük faizli kredi ve akaryakıtta vergi indiriminin sektörün ayakta kalması için şart olduğunu belirten üyeler destek bekliyor" açıklamasında bulundu.

"Denizcilere maaş desteği"

Tekne turizminin sekteye uğradığını belirten Ayhan, "Pandemi döneminde tedbirleri uygulamanın daha kolay olacağı düşüncesiyle tekne turizmine ilgi artmış olsa da turizm sezonuna bağlı olarak yat seferleri ve günlük tekne turları da erken sonlanmak zorunda kaldı. Ancak teknelerin bakımı, telsiz ruhsat harcı ve liman ücreti gibi giderlerin devam etmesi sebebiyle işletmeciler yardım taleplerini duyurmak istiyor. KDV oranını bu sektör için düşürülmemiş olmasının da denizcilerin sırtındaki yükü daha da ağırlaştırdığını söyleyen komite üyeleri, maaş desteğine ihtiyaç duyulduğunu söylüyor. Teknelerin bakımı ve güvenliği nedeniyle kısa çalışma ödeneğinden faydalanamayan işletme sahipleri, bu nedenle ödemelerde büyük sıkıntı yaşadıklarını dile getiriyor" dedi. "HES Kodu ile mekanlar açılsın"

Yiyecek içecek sektörü ile ilgili olarak Ayhan, "Faaliyetine ara vermek zorunda kalan işletmelerin başında gelen yiyecek-içecek sektörü, faizsiz kredi, halihazırdaki kredilerin faizsiz ötelenmesi, elektrik, su gibi sarf giderlerin kapalı olan işletmeler için 2021 yılının ilk 6 ayında fatura edilmemesi, işletmelerin HES kodu uygulaması ile yeniden açılması, TAPDK ruhsatlarının 2021 yılı için ücretsiz uzatılması işletmelerin başta gelen talepleri arasında yer alıyor. Uzun süredir paket servis ve al götür ile hizmet verebilen sektörün giderek daralmasının beraberinde daha ciddi sorunları ortaya çıkaracağının da altını çizen meslek komitesi üyesi firmalar, taleplerinin en kısa sürede çözümlenmesini beklediklerini ifade ediyor" dedi.