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Marmarisli çocuklar, online eğitimin ilk dersinde maske yapmayı öğrendi

MUĞLA HABERLERİ  | 17.08.2020 13:38 | Son Güncelleme

Marmaris Belediyesi İçmeler Atatürk Bilim ve Eğitim Parkı Çocuk Atölyesi, Covid-19 tedbirleri nedeniyle ara verdiği derslere online olarak yeniden başladı.

Marmaris Belediyesi İçmeler Atatürk Bilim ve Eğitim Parkı Çocuk Atölyesi, Covid-19 tedbirleri nedeniyle ara verdiği derslere online olarak yeniden başladı. Marmaris Beleidyesi’nin destekleri ile devam eden derslerde minikler online olarak başlayan ilk derste minikler maske yapmayı öğrendi.
Açıldığı günden bu yana aylık programlarla ilk ve orta öğretim çocuklarına yönelik hem eğitici hem de eğlendirici içeriklerle dersler veren İçmeler Atatürk Bilim ve Eğitim Parkı, yüz yüze eğitime ara verilmesiyle atölyeleri sanal ortama taşıdı. İlk ders 15 Ağustos Cumartesi günü Bilim Parkı’nın sosyal medya hesaplarından gerçekleşti. Bilgisayar başında önceden istenilen malzemeleri hazırlayan çocuklar parkın Fen Bilgisi öğretmeni Simay Eruysal eşliğinde maske yapmayı öğrendi. Online etkinlikler bundan böyle her hafta sonu İçmeler Atatürk Bilim ve Eğitim Parkı’nın sosyal medya hesaplarından gerçekleştirilecek.

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