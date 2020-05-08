Marmaris’te sürücüler broşürle bilgilendirildi

Muğla’nın Marmaris ilçesinde, Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında Atatürk Meydanında trafik polisleri tarafından sürücülere broşürler dağıtıldı.

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Şube Amirliği ekipleri Atatürk Meydanında 14.00-15.00 saatleri arasında araçları durdurarak , Maske takılması ve dezenfektan bulunması , emniyet kemerinin önemi konusunda bilgilendirme de bulunup sürücülere trafik kurallarına uymaları yönünde bilgilendirmeler yaptılar. Denetim ve bilgilendirme sonrası üzerinde “Evdeyim ama trafik kuralları aklımda, öncelik hayatın-öncelik yayanın” yazılı broşürler dağıtıldı. Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından bastırılan 5000 broşür sürücülere dağıtıldı.

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, "Korona virüsü ile mücadele ettiğimiz bu dönemlerde sürücülerimizin kurallara uyması için bilgilendirme çalışmalarımızı sürekli yapıyoruz. Unutmayın trafik kurallarına uymak kendimizi ve sevdiklerimizi hayata bağlar’’ dedi.

Etkinlikler kapsamında Marmaris’te bulunan kamu kurumlarına, iş yerlerine, otobüs durakları ve toplu taşıma araçlarına Trafik Büro Amirliği tarafından hazırlanan ’Evdeyim Ama Trafik Kuralları Aklımda’, ’Trafikte Her Yıl Daha İyiye’ ve ’Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın’ mesajlarını içeren afiş ve ilanlar asılarak trafik kurallarının önemine dikkat çekildi.

