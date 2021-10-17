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Marmaris'te Anadolu Buluşması-Yerel Medya 2021 Çalıştayı yapıldı

17.10.2021 16:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Marmaris'te Anadolu Buluşması-Yerel Medya 2021 Çalıştayı yapıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde iki gün süren Anadolu Buluşması-Yerel Medya 2021 Çalıştayı gerçekleştirildi.

Basın meslek örgütlerinin katkılarıyla Marmaris Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen çalıştaya 60 şehirden 300'e yakın gazeteci katıldı.

Siteler Mahallesi'ndeki beş yıldızlı bir otelde dün açılışı gerçekleştirilen çalıştayın son gününde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile "Türkiye'de medya ve denetimi" konusunda Radyo Televizyon Üst Kurulu Üyeleri İlhan Taşçı, Okan Konuralp, "Medyada gerçekler ve muhalif medya" Milli Gazete Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kurdaş birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından basın medya temsilcileri Kılıçdaroğlu'na hediye verdi. Hatıra fotoğrafı çektirdi.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay Marmaris'te 60 ilden 300'e yakın gazeteciye ev sahipliği yapmaktan ve medya sektörünün sorunlarına çözüm için katkıda bulunmaktan mutluluk duyduklarını kaydetti.

İki gün süren çalıştayın sonuç bildirgesi daha sonra açıklanacağı bildirildi.

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