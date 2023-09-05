Marmaris’te belediye ekiplerinin yağmur mesaisi

Marmaris Belediyesi ekipleri, Eylül ayının ilk yağmurunda herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için yoğun çaba harcadı. Dün akşam saatlerinde başlayan sağanak yağmur nedeniyle temizlik ve fen işleri müdürlüğü personeli başta olmak üzere zabıta müdürlüğü, park bahçeler, destek hizmetleri ve diğer birimlerin çalışanları sahada teyakkuz halindeydi.

Özellikle dere ve kanallarda taşma yaşanmaması için yağmur öncesi tedbirlerini alan ekipler halk plajlarında dere ağızlarının ve yağmur büzlerinin ağızlarını açtı. Mazgal ve ızgaraları da açarak suyun daha kolay akmasını sağlayan ekipler yağmur sırasında da tüm ilçede kontrollerini sürdürerek olumsuz etkileri en aza indirmek için var gücüyle çalıştı.

Karacasöğüt Mahallesi’nde su baskını meydana gelen bir eve dalgıç pompa ile müdahale eden ekipler yollarda devrilen ağacın da kaldırılmasını sağladı. Ayrıca yıldırım nedeniyle ilçenin bazı noktalarında yaşanan küçük çaplı yangınlara da Orman İşletme ve İtfaiye ekipleriyle birlikte müdahale etti.

